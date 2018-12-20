2018-12-20T10:37:56+03:00
Общество

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Кемерове: Где когда и посмотреть, площадки для запуска

Запускать салют в столице Кузбасса можно будет с 31 точки
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Кемеровое можно будет запускать с 31 площадки для запуска. В каждом районе места определили специалисты городского управления по делам ГО и ЧС.

Эксперты изучили городские улицы и площади и составили список мест, откуда кемеровчанам можно запускать фейерверки. Специалисты учитывали первостепенные меры безопасности. Прежде всего, площадка должна быть в 20 метрах от любых строений, деревьев и линий электропередач.

Специалисты настоятельно рекомендуют запускать фейерверки исключительно в пределах этих площадок

Центральный район

• Сквер на улице Коммунистическая перед зданием Дворца молодёжи;

• Площадка в парке «Антошка» (набережная р. Искитимка);

• Площадка в Парке Победы имени Г.К. Жукова (набережная р. Искитимка);

• Площадь Пушкина;

• Притомская набережная, площадка в границах от улицы Арочная до Парка Чудес;

• Пионерский бульвар (центральная часть) от строения №4 до проспекта Ленина;

• Площадка, ограниченная проспектом Ленина, улицами Красноармейской, Соборной, р. Искитимка;

• Площадка в сквере Л.М. Резникова (парковая зона со стороны детской железной дороги);

• Площадка на улице Кирова, площадь перед стадионом «Химик»;

• Площадка на проспекте Притомский, строение №70 (развлекательный комплекс «Золотой берег»);

• Площадка на улице 4-я Заречная, строение №54 (кафе-клуб «Чайка»).

Ленинский район

• Бульвар Строителей (центральная часть, на участках, ограниченных проспектами Московский, Октябрьский Ленина и пр. Химиков (от строения №45 до строения №49);

• Площадка на проспекте Химиков, территория парка Кузбасский.

Рудничный район

• Площадка на пересечении проспекта Шахтёров и улицы В. Терешковой;

• Аллея от проспекта Шахтёров до улицы Институтская (напротив территориального управления Рудничного района);

• Площадка на пересечении проспекта Кузбасский и улицы Серебряный бор, правая сторона;

• Площадка в районе ДК «Боровой», ул. Городецкая, 1.

Заводской район:

• Площадка на привокзальной площади у железнодорожного вокзала;

• Пересечение улиц Пролетарская и Федоровского;

• Площадка на улице Сибиряков-Гвардейцев, стадион «Сибиряк»;

• Площадка в сквере «Новорожденных» (улица Свободы);

• Площадка на проспекте Молодёжном, сквер у торгово-развлекательного центра «Гринвич»;

• Площадка на центральной части улицы Патриотов, от улицы С. Тюленина до улицы Ю. Двужильного;

• Площадка на улице Дружбы, напротив строения №35Б.

Ягуновский, Пионер жилые районы

• Площадка в сквере Храма святого равноапостольного князя Владимира, улица Пионер, 4;

• Площадка в парке Победы, улица Белозёрная.

Кировский район

• Площадка на улице 40 лет Октября, №18, площадь перед зданием МАУ «Дворец культуры имени 50-летия Октября»;

• Площадка на улице А. Леонова, ограниченная домами №19, 24, 24А;

• Сквер по улице Халтурина, ограниченный домами № 35А–37А.

Кедровка, Промышленновский жилые районы

• Площадка на улица Стадионная (стадион «Открытчик»).

Лесная Поляна

• Проспект В. Михайлова (разворотная автобусная площадка на конечной остановке).

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