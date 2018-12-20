2018-12-20T19:49:37+03:00
Общество

Ветер, снег и мороз: На выходных в Кузбассе похолодает до -37 градусов

Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на конец недели
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В ближайшие дни не стоит ждать тепла: синоптики прогнозируют на конец недели переменчивую морозную погоду.

Пятница будет не только морозной, но и ветреной. Так, днем температура воздуха будет держаться в пределах 12-17 градусов мороза, при этом местами возможно до -22 градусов. Порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду, ожидается снег, местами метель. Ночью похолодает до -17…-22 градусов, местами – до -27.

В субботу в регион придет теплый атмосферный фронт, и юго-западный ветер будет усиливаться до 18-23 метров в секунду. При этом по-прежнему будет идти снег, а температура продолжит понижаться. Если днем ожидается 10-15 градусов мороза, то уже ночью местами похолодает до -25 и даже до -32 градусов.

В воскресенье местами днем сохранятся осадки и метели, а вот ночью ожидается практически без осадков. Днем будет до -20 градусов, при этом похолодание будет продолжаться. Ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, лишь усилит ощущение холода на улице. Ночью же столбики термометров достигнут -27…-32 градусов, а местами и -37.

- В понедельник погоду будет определять сибирский антициклон. Подпитавшись арктической воздушной массой установятся морозы: днем температура воздуха будет в пределах -22…-27 градусов, местами понизится до -32, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

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