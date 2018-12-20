В Новокузнецке несовершеннолетних заставляли заниматься проституцией

Девять новокузнечан предстанут перед судом за организацию и вовлечение в занятие проституцией. Среди работниц были и несовершеннолетние.

В августе 2016 года 33-летний новокузнечанин занялся бизнесом, правда, нелегальным – по оказанию сексуальных услуг. У мужчины уже был опыт работы в этой сфере, и он даже отбывал наказание за это, так что в этот раз разработать схему и подыскать персонал ему не составило труда. На мужчину работали два диспетчера, водитель и вербовщик, который подыскивал жриц любви. Девушек из неблагополучных семей – в том числе и несовершеннолетних – вовлекали в проституцию обещаниями хороших заработков и угрозами. Каждый месяц для них арендовались новые квартиры, анкеты с вымышленными именами размещались в интернете. В общей сложности 30 девушек были вовлечены в занятие проституцией. К слову, каждая из них могла быть оштрафована – за невежливое обращение с клиентом, неопрятность, употребление спиртного и многое другое – на сумму до 30 тысяч рублей.

За час с девушкой клиенты платили от 1600 до 2500 рублей, однако на руки они получали лишь 400-600 рублей – все это записывалось в журналы учета, которые позже были изъяты. А когда в 2016 году одна из диспетчеров решила уйти из фирмы, организатор с подельником избили ее, потребовали выплатить 100 тысяч рублей, а потом увезли на кладбище в Киселевске и бросили там.

Лишь осенью 2017 года удалось пресечь деятельность группы, установить всех ее участников и их роли. Подозреваемых задержали сотрудники МВД.

- В рамках расследования уголовного дела установлено, что 33-летний обвиняемый с 2014 года занимался бизнесом по оказанию платных интимных услуг. В 2015 году он потребовал с таксиста, который отказался работать, 50 тысяч рублей и запугал мужчину, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Мужчина вынужден был взять кредит и отдать деньги бывшему работодателю. Четверо обвиняемых, в том числе организатор преступления, вину признали частично, остальные обвиняемые – полностью.

Все обвиняемые в скором времени предстанут перед судом.