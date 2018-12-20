Сергей Цивилев открыл в Кемерове новое здание школы №36

В четверг, 20 декабря, в Кемерове открыли новое здание школы № 36 в Рудничном районе, в которые получило самое современное оснащение. В открытии принял участие Сергей Цивилев.

Как отметили в областной администрации, школа №36 начала работать в 2013 году. Тогда здание вмещало 550 учащихся. Сейчас в школе обучают уже 1700 детей. Поэтому власти приняли решение построить дополнительное помещение на 1050 мест.

В новом корпусе выстроили лабораторию 3D моделирования, класс робототехники, анатомический 3D атлас, информационно-библиотечный центр. В школе теперь есть цифровое лабораторное оборудование по физике и химии.

В новом корпусе находятся 34 класса и комната отдыха с компьютерной техникой, мягкой мебелью и развивающими играми. Также в здании поместилось два спортзала: один для соревнования и плавания и малый для учеников младших классов.

Для обеспечения безопасности по периметру здания и внутри школы установлена система видеонаблюдения. Также школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой».

В день открытия корпуса в школе прошел праздничный концерт, зрителем котором стал Сергей Цивилев. После глава региона наградил губернаторских стипендиаток Ларину Анну и Гикову Алину медалями «Надежда Кузбасса» за высокие результаты в учебе и достижения в общественной деятельности.

– Современная школа – это высокотехнологичное оборудование, комфортные условия для получения знаний, профессиональные преподаватели и талантливые ученики. Как видите, в школе № 36 теперь есть все необходимые составляющие. Уверен, для учителей и ребят стены образовательного учреждения станут «вторым домом», — сказал Сергей Цивилев