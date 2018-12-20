2018-12-20T19:49:37+03:00
Происшествия

В Кемерове глава шведской семьи зарезал соперника

Вместе с супружеской парой жил любовник жены
Кирилл ЧАЩИН
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Мужчина устал аморального поведения и взял ножМужчина устал аморального поведения и взял ножФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове мужчина зарезал любовника жены, который жил вместе с ними. Его возмущало, что женщина занималась сексом с другом при восьмилетней дочери.

Криминальная история произошла в жилом районе Кедровка. Прошлой зимой к 40-летним супругам пришел друг жены и попросился пожить с ними. Супружеская пара вместе с восьмилетней дочерью жила в однокомнатной квартире, однако хозяин возражать не стал. Новый сожитель получал пенсию и социальное пособие и мог сам себя обеспечивать.

Однажды глава семьи застукал жену с новым знакомым в пастели. Он предупредил любовников, что так делать нельзя, но женщина продолжала свои отношения с приятелем.

– Обвиняемого возмутил тот факт, что мать занимается непотребными вещами на глазах ребенка. Он просил их уйти из квартиры, жить отдельно. Но она сказала: «Я никуда не пойду, будем жить здесь, потому что жить больше негде», – рассказала Анастасия Заводнова , и.о. руководителя Следственного отдела по Рудничному району Кемерова СУ СК по Кемеровской области.

Убийство произошло 2 мая, когда глава семьи праздновал свой день рожденья. Во время застолья мужчина вышел из квартиры на улицу, а когда вернулась снова, застал жену с любовником в кровати. Тогда он поднял жену и крикнул: «Ты что творишь?». На это женщина лишь отвернулась. Тогда муж пригрозил ей, что убьет соперника.

– Они не поддались на его предупреждения, продолжили. Он разозлился, схватил ножик и один раз ударил в живот потерпевшего. Рана оказалась смертельная, – говорит Анастасия Заводнова. – В момент убийства жена спала. О содеянном он сообщил старшей дочери супруги.

Как отмечают следователи, мужчина полностью признал вину. Свой поступок он мотивировал тем, что устал от его аморального поведения жены и нового сожителя.

Уголовное дело по факту убийства направлено в суд. Кроме того, решается вопрос о лишении женщины родительских прав. За девочкой сейчас приглядывают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

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