2018-12-21T08:38:44+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В Кемерове открылся самый большой дилерский центр Hyundai

Общая площадь - 3 213 квадратных метров
Яков КРЫМСКИЙ
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В Кемерове открылся самый большой дилерский центр Hyundai. Фото: Картель АвтоВ Кемерове открылся самый большой дилерский центр Hyundai. Фото: Картель Авто
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В Кемерове открылся самый большой дилерский центр Hyundai. Общая площадь помещений, торгового зала и ремонтной зоны - 3 213 квадратных метров. Картель Авто, новый дилер дистрибьютора марки, обещает полностью ликвидировать очереди. И это действительно возможно, потому как сервисная зона включает в себя 17 рабочих постов.Для автомобилистов с детьми также созданы особенно комфортные условия - в центре есть игровая зона.

Общая площадь дилерского центра 3 213 квадратных метров. Фото: Картель Авто

Общая площадь дилерского центра 3 213 квадратных метров. Фото: Картель Авто

Новый дилерский центр оборудован всем необходимым для высокого уровня сервисного обслуживания и качественного ремонта автомобилей Hyundai и других брендов. Последних, кстати, в активе Картель Авто 10 наименований.

Новый дилерский центр оборудован всем необходимым для высокого уровня сервисного обслуживания. Фото: Картель Авто

Новый дилерский центр оборудован всем необходимым для высокого уровня сервисного обслуживания. Фото: Картель Авто

Кроме того, в новом центре Hyundai можно получить услуги по кредитованию, автострахованию и установке дополнительного оборудования. Также действует trade-in и лизинг. Дополнительные скидки действуют на послегарантийное обслуживание, также дилер предоставляет бонусы постоянным клиентам. А на официальном сайте доступны онлайн-сервисы, помогающие самостоятельно записаться на тест-драйв и на сервис, рассчитать размер платежа по кредиту и стоимость страховых услуг, подать онлайн-заявку на кредит, воспользоваться онлайн-конфигуратором и другими удобными приложениями, позволяющими экономить время на визит в дилерский центр.

В новом центре Hyundai можно получить услуги по кредитованию и автострахованию. Фото: Картель Авто

В новом центре Hyundai можно получить услуги по кредитованию и автострахованию. Фото: Картель Авто

Теперь официальный дилер марки Hyundai в Кемерове расположен по адресу: ул. Юрия Двужильного, 3.

Тел +7 (3842) 777-555

www.hyundai-cartelauto.ru

Центр Hyundai предоставляет дополнительные скидки и бонусы постоянным клиентам. Фото: Картель Авто

Центр Hyundai предоставляет дополнительные скидки и бонусы постоянным клиентам. Фото: Картель Авто

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