Как в Новокузнецке и Кемерове весело и с пользой провести выходные

Трогательная сказка про трех поросят

Смотрим с малышами сказку и играем с ее персонажами

Грядущий год – Год Свиньи, а если свинки пока еще совсем маленькие, то они – поросята. И именно о них пойдет речь в сказке. Оказывается, что Дед Мороз, который приносит всем ребятишкам мира подарки, сам таких презентов не получает. Как же он сам без подарков? аши поросята решили исправить такую несправедливость. А помогут им в этом ребятишки - гости праздника. Для этого им предстоит отправиться на поиски Деда Мороза в лес, где лежит самый волшебный снег – мягкий и пушистый, но совсем не холодный. И в этом самом лесу малыши и поросятки заблудятся, но после этого обязательно найдутся и вместе с Дедом Морозом будут водить хоровод вокруг сказочной елочки! Конечно же, все малыши получат подарки и смогут лично познакомиться и поиграть со всеми персонажами спектакля. Обязательно запишитесь на спектакль: количество мест ограничено!

Семейное пространство «Коза-Егоза»

Ул. Ушинского, 7, запись по телефону: 8-905-916-77-45

22 декабря, начало в 14:00 и 18:00

23 декабря, начало в 10:00, 14:00

24 декабря, начало в 11:00, 17:00, 19:00

Цена билетов: 690 рублей (мама + ребенок), 990 рублей (мама + два ребенка), второй взрослый - + 310 рублей.

Спектакль в "Козе-егозе". Фото: Ольга Гурьянова.

Вниз по матушке по Волге

Идем на концерт-спектакль «Ермак»

Историю про Ермака, пожалуй, знают все. Впрочем, как и то, что эта героико-романтическая драма является одной из многочисленных интерпретаций драмы «Лодка», сложенной и рассказанной народом. В основе всех разбойничьих драм – песня «Вниз по матушке по Волге». Актеры пели долгую песню и отыгрывали ее содержание – сначала к песне добавлялись элементы гребли и других действий, потом – диалоги. Позже в канву сюжета вплетались новые сюжетные линии и персонажи, новые песни и диалоги. Так и появился концер-спектакль «Ермак». Примечательно, что каждый коллектив, которые берется за него, по-своему видит и действо, и исполнение.

Вот и фольклорно-этнографический центр «Щедрыня» решил в рамках празднования Дня Сибирского казачьего войска порадовать горожан концертом-спектаклем. В каждом звуке, в каждой строчке, в каждом жесте – истинно народное очарование и чистота. Приглашаем стать участниками спектакля!

ДК «Строитель»

ул. Орджоникидзе, 23

22 декабря, начало в 15:00

Цена билета: 100 рублей.

Фото: ФЭЦ "Щедрыня"

Кабы я была царицей…

Спешим на новогоднюю сказку в драматический театр

Далеко-далеко в море-океане появился нежданно-негаданно целый остров – с белокаменным дворцом, стражей, что выходит из волн высоких, с белкой, что грызет целыми днями золотые орешки. И живет там молодой князь Гвидон со своей прекрасной супругой и матерью. Вот только история о том, как он попал на этот остров, полна загадок и неожиданностей.

А началась эта история с забавы царя Салтана: однажды под окном он подслушал разговор трех сестриц, да и женился на одной из них. Вот только две другие оказались завистливыми и злые и такого наговорили царю, что велел он супругу и ее дитя законопатить в бочку и бросить в море…

Но с этого сказка только начинается. А кот как она заканчивается, давайте узнаем вместе!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

22, 23, 24, 25, 26 декабря, начало в 10:30 и 13:30

Цена билетов: 250 и 500 рублей.