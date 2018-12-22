Школьник из Новокузнецка мог погибнуть от переохлаждения

Утром в субботы, 22 декабря, в Новокузнецке обнаружено тело 14-летнего подростка. В качестве одной из возможных причин гибели ребенка рассматривается переохлаждение.

- Предварительно, тело подростка обнаружено на улице в снегу. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти. Один из возможных вариантов – мальчик мог замерзнуть, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. – Видимых признаков насильственной смерти нет.

Напомним, 14-летний подросток в пятницу, 21 декабря, утром ушел в школу. Занятия закончились в 15:30, и ребенок отправился домой, но до дома так и не дошел. Родители до позднего вечера пытались самостоятельно найти сына, а когда поняли, что в одиночку им не справиться, обратились в полицию. Всю ночь мальчика искали сотрудники полиции, родные и близкие, волонтеры. Утром к поискам присоединились учителя. Тело ребенка было найдено на улице. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются.