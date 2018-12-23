2018-12-23T06:00:27+03:00
Происшествия

На новокузнецком предприятии женщине оторвало голову

Следственный комитет проводит доследственную проверку
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На одном из предприятий города Новокузнецка 21 декабря произошел несчастный случай. Здесь погибла женщина, получившая тяжелую травму головы.

Информация о погибшей появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, женщине «оторвало голову» во время рабочей смены. В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области подтвердили случившееся. Как сообщает пресс-служба ведомства, 49-летняя оператор конвейера получила открытую черепно-мозговую травму.

- Предварительно установлено, что она в нарушение правил техники безопасности зашла за ограждение и попала в механизм, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. – Женщина получила травму, несовместимую с жизнью.

Погибшую обнаружили коллеги. Сейчас следователи проводят доследственную проверку, устанавливают, как на предприятии соблюдались правила техники безопасности, проводилось ли обучение и прочие обстоятельства, которые привели к гибели женщины.

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