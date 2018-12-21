2018-12-21T11:37:00+03:00
Общество

В Кузбассе создан Совет по вопросам попечительства в социальной сфере

Его возглавила Анна Цивилева
Екатерина РОМАНОВА
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Анна Цивилева возглавила Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Фото: Instagram.Анна Цивилева возглавила Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Фото: Instagram.
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Совет по вопросам попечительства в социальной сфере был создан в Кузбассе. В его состав вошли представители органов власти, бизнесмены, члены общественных организаций. Возглавила же совет Анна Цивилева.

Основная задача Совета – индивидуальная помощь жителям региона, учреждениям культуры, образования и социальной защиты. Анна Цивилева, возглавившая Совет, отметила, что он является общественно организацией, совещательным органом, который будет рассматривать наиболее важные вопросы и проблемы граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. У Совета не будет своего счета, помощь же будут оказывать спонсоры, причем только адресно и только тем, кому она действительно необходимо.

Анна Цивилева рассказала о том, что после переезда на постоянное жительство в Кузбасс обратила внимание на то, что жителям региона необходима социальная поддержка. Несмотря на то, что здесь сосредоточено немало крупных промышленных предприятий, здесь также имеется немало проблем. Многие вопросы и раньше решались благодаря волонтерам, бизнесменам, неравнодушным людям. Так, после благотворительного аукциона тяжинской музыкальной школе №31 выделили 590 тысяч рублей для покупки инструментов, художественной школе в Тисуле – 193 тысячи рублей для приобретения мольбертов и видеопроекторов, региональному центру спортивной подготовки по адаптивным вилам спорта «Запсибовец» выделили средства для ультрафиолетовой утсновки для очистки и обеззараживания воды. Кроме того, была оказана помощь двум семьям, воспитывающим малышей с редкими заболеваниями: средства нужны для лечения. Теперь же, благодаря созданному Совету по вопросам попечительства в социальной сфере, можно будет помощь гораздо большему количеству людей.

Отметим также, что Совет был создан по подобию федерального Совета РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет Татьяна Голикова и был одобрен правительством Российской Федерации.

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