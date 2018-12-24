2018-12-24T07:12:35+03:00
Происшествия

Утонувших в Беловском море снегоходчиков ищут с подводной камерой и эхолотом

Трое мужчин въехали в воду, один - спасся
Андрей Иванов
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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На льду Беловского водохранилища продолжается операция по поиску двух беловчан, ушедших под воду на снегоходе. На месте работают водолазы.

ЧП произошло в ночь на 23 декабря и до сих пор, несмотря на усилия спасателей-водолазов, следов пропавших найти не удалось.

- Вчера кемеровские коллеги привезли подводную камеру, затем заместитель главы города привез эхолот, - говорит спасатель-водолаз Беловской станции спасения Юрий Бусарев. – А для исследования кромки льда приехал аэробот. Выживший пассажир снегохода пытался показать место, где произошло ЧП.

К сожалению, пока что не удалось уточнить даже то место, где снегоход ушел под воду. Следов от гусениц не осталось: возможно, их замело снегом. Единственный спасшийся мужчина шел к поселку Инской в полной темноте и не может дать точные координаты места трагедии. В первично указанном им месте никаких следов снегохода не оказалось.

Кстати, как поясняют спасатели, никакого проламывания льда не было: в этой части Беловского «моря» льда просто нет: его подмывает теплой водой, сбрасываемой Беловской ГРЭС. Очевидно, снегоходчики просто выскочили в темноте на кромку льда и въехали в открытую воду на полном ходу. Это, кстати, сильно затрудняет работу: вместо обследования небольшого пространства у полыньи нужно прочесать сотни метров дна, а глубина здесь – пять метров.

Напомним, что в ночь на 23 декабря на территории Беловского водохранилища трое мужчин провалились под лед на снегоходах. Один из них сумел выплыть, двое – утонули.

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