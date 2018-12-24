Какая погода ждет кузбассовцев на Новый год

Всего неделя осталась до празднования Нового года, а это значит, многие строят планы, как будут отмечать праздник. Получится устроить ночные гулянья и катания с горки? Позволит ли погода активно отдохнуть и повеселиться в первые новогодние дни? Об этом рассказали кузбасские синоптики.

Новогодняя ночь будет одной из относительно теплых на этой неделе, однако, как отмечают синоптики, это будет лишь временная передышка между сильными морозами. Морозы постепенно захватят всю Кемеровскую область, и в течение недели ночные температуры будут опускаться до -45 градусов! Днем же ожидается от 28 до 38 градусов мороза.

- Аномальные морозы ожидаются до 28 декабря. 29 декабря морозы начнут ослабевать, температура ожидается в пределах 15-20 градусов, а 30 декабря и 31 декабря дневные отметки будут держаться в пределах -9…-15 градусов, - рассказала о погоде на ближайшие дни пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – В ночь с 31 декабря на 1 января ожидаем температуру в пределах -23…-25 градусов с легким ветерком и морозцем.

Первые дни января будут относительно теплыми, а вот с 3 января вновь начнутся сильные морозы, когда температура воздуха будет опускаться до -35…-40 градусов и даже ниже. К слову, по предварительным прогнозам, в целом январь будет морозным, а средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы на три градуса.