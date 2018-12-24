2018-12-24T11:19:56+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил победителей чемпионата «Молодые профессионалы»

В состязании приняли участие 500 человек
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: АКОФото: АКО
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В Кемерове Сергей Цивилев поздравил победителей и призеров чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2018.

Чемпионат проходил с 15 декабря в 18 образовательных организаций Кузбасса. В нем приняли участие более 500 человек из Кузбасса, а также Москвы, Красноярска, Новосибирска, Краснодара, Омска, Томска, Хакасии и других регионов

– Мир стремительно меняется, становится цифровым. Внедряются новые технологии. Сегодня каждый специалист должен соответствовать современным требованиям, разбираться в IT-технологиях, знать английский язык, уметь оперативно реагировать на изменения. Только так можно достичь успеха, решить главную общую задачу — обеспечить благополучие жителей региона и всей страны. Масштабный подход к Чемпионату «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2018 доказывает стремление кузбассовцев развиваться, быть лучшими, — обратился губернатор к участникам и организаторам мероприятия.

В этом году впервые в состязаниях приняли участие архитекторы, ветеринары, спасатели, полицейские, специалисты по охране труда и представители других профессий. Кроме того, впервые в рамках регионального чемпионата прошли соревнования рабочих профессий «Навыки мудрых» среди профессионалов старше 50 лет.

– Важно, что на одной площадке собрались молодые специалисты и настоящие профессионалы, которые обменялись навыками. Преемственность поколений всегда имела особое значение, ценилась не меньше, чем новые технологии, – подчеркнул губернатор.

Победители регионального чемпионата получат шанс поучаствовать в чемпионате мира «WorldSkills 2019», который пройдет в Казани.

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