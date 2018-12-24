Аномальные морозы: В последнюю неделю уходящего года ожидается до -43 градусов

Морозы до -43 градусов, порывистый ветер и потепление лишь к выходным – такую погоду на последнюю неделю декабря прогнозируют синоптики в Кузбассе.

- На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет морозной. Свое влияние будет оказывать сибирский антициклон, объединившись с арктическим, поэтому планируйте свои дела по погоде, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – К выходным морозы ослабеют и новогодняя ночь, по предварительным данным, будет с вполне комфортными декабрьскими температурами. А пока мы будем находиться во власти антициклонов, температура может понижаться до -43 градусов.

Во вторник и среду на юге области будет теплее, чем на севере. Здесь столбики термометров опустятся лишь до -18…-23 градусов, в то время как на севере будет до -31 градуса. Ночью похолодает до -27 градусов по югу области и до -37 по северу. Местами же возможны и более низкие температуры – до -43 градусов. И во вторник, и в среду на дорогах гололедица. День будет не очень ветреным, без осадков, зато местами возможен дым и дымка.

В четверг северо-восточный ветер сменит направление на восточное, осадков не ожидается. Днем по-прежнему будет холодно: до -31 градуса по северу области и до -23 по югу. Ночью столбики термометров опустятся до -40 градусов по северу Кузбасса и до -27 по югу.

В пятницу будет одинаково холодно на всей территории Кемеровской области. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -25…-30 градусов, ночью ожидается -32…-37 градусов, а местами и до -43 градусов.

- В выходные дни антициклон постепенно начнет утрачивать свои силы, морозы ослабеют и погода изменится, - рассказала о погоде в последние выходные уходящего года Наталья Полуэктова. - В субботний день еще без существенных осадков, а ночью в большинстве районов области начнется небольшой снег.

В субботу и днем, и ночью ожидается -15…-20 градусов, а юго-восточный ветер усилится до 14 метров в секунду. В воскресенье днем будет тепло, но ветрено и с осадками. В большинстве районов области прогнозируем небольшой снег, а температура воздуха будет держаться в пределах -9…-14 градусов днем и -12…-17 градусов ночью.