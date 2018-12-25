Заряженность - на комфорт и скорость

Популярная японская модель снова подверглась модернизации, причем уже третьей за время жизни актуального на сегодня поколения. Ее продажи стартовали в Кузбассе в декабре нынешнего года. Автомобиль адаптирован к суровому сибирскому климату, гарантирует устойчивость и маневренность на дороге.

В дилерском центре можно выбрать автомобиль для тест-драйва. Фото: ООО «Сибавтоцентр»

Качество премиум-класса

Яркая внешность, заряженность на скорость и ощущение комфорта при вождении уже не один год дают основание называть детище японского автопрома культовым автомобилем в своем классе.

Новая Mazda 6 получила приличную порцию обновок, которые по замыслу разработчиков должны максимально приблизить модель к премиум-сегменту. Среди них - откорректированная внешность, еще более качественные материалы отделки салона. Стала массивней решетка радиатора, сузились светодиодные фары, изменилась форма воздухозаборника в переднем бампере, противотуманные фары переместились в один блок с ближним и дальним светом, изменена графика приборной панели. Автомобиль оборудован легкосплавными дисками (17 и 19 дюймов) с новым рисунком.

А, например, в моторный ряд «шестерки» был добавлен бензиновый Skyactiv-G 2.5T с турбонаддувом - специально для водителей, которым хотелось бы большего драйва. Теперь максимальная отдача двигателя при работе на 95-м бензине достигает 231 л.с., а время разгона до 100 километров в час составляет всего семь секунд. Двигатель оснащен шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Порадует несомненно водителей и пассажиров также улучшенная звукоизоляция. Для снижения уровня проникающих в салон извне шумов была увеличена толщина металла задних колесных арок и добавлены дополнительные звукоизоляционные материалы.

Автомобиль также получил новые более комфортные и эргономичные передние и задние сидения, с легкостью вмещающих пятерых взрослых человек, включая водителя.

Безопасность в приоритете

Улучшения, конечно же, коснулись и систем безопасности автомобиля, которые помогают избегать аварий. Для этого были разработаны системы распознавания опасных ситуаций, и теперь у водителя больше времени для принятия решений и больше информации об окружающей обстановке.

В списке оснащения у Mazda 6 значатся, к примеру, система предупреждения о съезде с занимаемой полосы, функция мониторинга слепых зон автомобиля, камеры кругового обзора, светодиодные фары ALH, улучшающие обзорность в различных условиях освещенности, адаптивный круиз-контроль с функцией stop & go.

- На скорости до 80 километров в час машина способна сама применить экстренное торможение, если «почувствует» угрозу для водителя. Например, если водитель отвлекся, и в этот момент возникла возможность столкновения с другим автомобилем или пешеходом. В этом случае система безопасности среагирует независимо от водителя, - рассказывает руководитель отдела продаж ООО «Сибавтоцентр» (официального дилера Mazda в Кемерове) Алексей Сидорюк.

Об особенностях новинки рассказали исполнительный директор «Сибавтоцентра» Дмитрий Речкин и руководитель отдела продаж Алексей Сидорюк. Фото: ООО «Сибавтоцентр»

Кстати, в Кемерове уже более 20 человек стали обладателями этого роскошного автомобиля. Они заказали Mazda 6 еще до того, как она появилась в салоне у официального дилера.При этом в комплектации модели есть версии на любой кошелек: от вполне демократичных с МКП, тканевой обивкой кресел и минимумом электроники до топовых - с кожей и 19-дюймовыми колесами.

Цены на новинку варьируются от 1 миллиона 451 тысячи (в базовой комплектации) до 2 миллионов 304 тысячи 900 рублей. Правда, после 1 января 2019 года ожидается их рост в связи с увеличением НДС.

Новый двигатель с турбонаддувом позволяет разгоняться до 100 км в час всего за семь секунд! Фото: ООО «Сибавтоцентр»

Впрочем, для своих клиентов Сибавтоцентр» предлагает специальные программы кредитования с гибкими схемами оплаты. К примеру, по ним месячный платеж может составить 1,9 процента (если кредит берется на один год) или 5,9 процента (на три года).

На все новые автомобили распространяется трехлетняя заводская гарантия (или на 100 000 километров пробега).

В Кемерово в дилерском центре предоставляется полный спектр услуг в области продаж и сервисного обслуживания, ремонта, а также широчайший выбор запасных частей и аксессуаров.

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