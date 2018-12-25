ДНК ученых будущего

В финал, который состоится в январе будущего года в Барнауле, вышли шесть проектов кемеровских школьников.

Презентация работ участников Детского научного конкурса в столице Кузбасса прошла в Центре детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ», который создан Фондом Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании на базе Кемеровского государственного университета. Воспитанники Центра в формате стендовой сессии защищали свои проекты в номинациях «Физика», «Химия», «Математика».

Жюри конкурса, куда вошли преподаватели Центре детского научного творчества «Интеллектуал КемГУ» и представители Института фундаментальных наук университета, рекомендовало к участию в финальном этапе шесть работ.

Судьям конкурса непросто было сделать выбор, но в итоге были определены шесть работ, которые примут участие в финале. Фото: Сибирская генерирующая компания

Две из них были представлены в секции «Химия». Проект «Исследование магнитных композиционных материалов для проведения локально-персональной гипертермии онкологических заболеваний» Льва Куращенко и Полины Созиновой (9 класс) посвящен синтезу и исследованию магнитных композиционных материалов для проведения локально-персональной гипертермии онкологических заболеваний. Екатерина Шевелева (8 класс) представила работу «Исследование практического применения фотохимического метода обработки силиконовых полимеров», в результате которой фотохимическим методом были получены нескользящие покрытия на стекле и керамике, имеющие хорошую адгезию. Такие изделия прозрачны и бесцветны, химически и биологически инертны, легко очищаемы и могут применяться в бытовом дизайне, а также на железнодорожном и морском транспорте, в детских учреждениях, медицинской промышленности.

В секции «Физика» первое место занял проект «Моделирование изменения ландшафтов в зависимости от типа звезды на планетах с фотосинтезом» Ильи Стуколова (10 класс). В представленной разработке моделируются цвета внеземных растений в зависимости от типа звезды. Представление же о цвете поверхности планеты может указать исследователям, есть ли на ней жизнь, а точнее - живые организмы, усваивающие энергию света своей звезды путем фотосинтеза. Бурное обсуждение среди членов жюри и участников конкурса в секции «Физика» вызвал проект Егора Лаврентьева (5 класс) «Свет». Юный исследователь предложил создать преобразователь звукового сигнала в световой, чем вызвал большой интерес присутствующих. Это неслучайно, ведь возможная область применения разработки - световая азбука для глухих и слабослышащих.

Один из проектов-победителей в секции «Математика» был связан с созданием новых взрывчатых веществ методами компьютерного моделирования. Этим занимались Николай Кузнецов, Владислав Харламов и Дарья Белоусова (10 класс). Поиск новых высокоэнергетических материалов остается актуальным. По словам Владислава Харламова, компьютерное моделирование как средство исследования и прогнозирования новых перспективных материалов способно предоставить достаточную и обширную информацию о таких объектах без их непосредственного синтеза, тем самым сэкономив и временные, и финансовые ресурсы.

Однако лучше всех, по мнению жюри, представил свой проект «Разноцветные кубики» Артем Антончиков (6 класс). В работе он использовал приемы и методы трех разделов математики: комбинаторики, теории многогранников и теории графов. В результате кемеровский шестиклассник предложил способ, включающий в себя простую последовательность шагов для создания раскрасок куба. Воспользоваться алгоритмом и создать раскраски могут теперь все желающие.

Темы детских исследовательских порой поражают даже взрослых. Фото: Сибирская генерирующая компания

Ряд проектов члены конкурсного жюри отметили в качестве перспективных: они не прошли в финал, но могут получить дальнейшее развитие. Это работы «Вращения куба» Данила Кононыхина и Ксении Абашиной, «Делители чисел» Эмилии Гасановой и Анны Парфенюк, «Расчеты времени ожидания появления в небе Земли комет, наблюдаемых невооруженным глазом» Артема Слепцова и Андрея Шугорева, «Исследование колебания пламени свечи» Георгия Акнинина. Эксперты дали ребятам рекомендации, которые помогут им в доработке проектов.

Финал Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко состоится в январе 2019 года в Барнауле, где соберутся вместе и представят свои разработки молодые талантливых исследователи из нескольких сибирских регионов.

Ряд проектов члены конкурсного жюри отметили в качестве перспективных: они не прошли в финал, но могут получить дальнейшее развитие. Фото: Сибирская генерирующая компания

Напоминаем, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко - первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. В 2017-2018 годах в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» открыты восемь центров детского научного и инженерно-технического творчества в Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Барнауле, Бийске, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5-11 классов под руководством лучших преподавателей из школ и вузов регионов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

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