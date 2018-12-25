2018-12-25T13:59:13+03:00
Общество

В Кузбассе запустили производство китайских автобусов

Цех по сборке автобусов марки Yutong открыт на базе предприятия «Кузбассавто»
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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Машкомплекты и комплектующие для сборки автобусов Yutong будут поставлять из КитаяМашкомплекты и комплектующие для сборки автобусов Yutong будут поставлять из КитаяФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Ленинск-Кузнецком районе запустили цех по сборке автобусов китайского производителя Yutong. Производство будет действовать на базе ранее законсервированного предприятия «Кузбассавто».

– Для нас важно, что именно Кузбасс стал площадкой для компании с мировым именем. Теперь в регионе будет налажено качественное производство по сборке автобусов, которые выйдут на транспортные линии наших городов и районов. Сотрудничество «Кузбассавто» и компании Yutong даст новый импульс развитию транспортной отрасли, – сказал во время открытия губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Отметим, что завод Yutong сегодня является ведущим международным производителем и поставщиком автобусов, который имеет четыре базы по производству пассажирских автобусов, электробусов и газовых автобусов.

Глава региона отметил, что на базе «Кузбассавто» была запущена первая линейка китайских автобусов модели Каунти ZK6729. Мало того, у предприятия уже есть контракт с одним дилером на сборку 600 единиц в следующем году.

– Задача Кузбасса выпускать не только такие модели. Нам нужна вся линейка. Мы поставили задачу электрифицировать Кузбасс. Поэтому нам нужны и электробусы, причем работающие в тяжелых климатических условиях. Мы должны первыми запустить линейку электробусов в России, – подчеркнул Цивилев.

Объем инвестиций в новое производство составит около 400 миллионов рублей. При этом будет создано более 100 новых рабочих мест.

– У нас создано 11 заводов по всему миру. В Кузбассе открылся 12-й. Ваш регион стал первым российским парнтнером нашей компании. Конечно, мы долго изучали, очень тщательно выбирали место, состояние завода, навыки рабочих. В Кузбассе все показатели соответствуют нашим стандартам. Первое время наши инженеры будут обучать местных работников, контролировать качество сборки, оказывать техническую поддержку. Планируем в год собирать больше тысячи автобусов, – рассказал генеральный директор Yutong в России Евгений Цзэн.

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