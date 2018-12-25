Спасатели могут прекратить поиски утонувших в Кузбассе снегоходчиков

Около трех суток продолжается поисково-спасательная операция в Белове, где двое мужчин вместе со снегоходом провалились под лед,

Сейчас поиском пропавших без вести кузбассовцев – а пока тела не найдены, мужчины значатся пропавшими без вести – занимаются пять водолазов поисково-спасательной службы. Однако они не погружаются под воду, а ведут поиск при помощи спецтехники и камер.

- По данным на вечер 25 декабря, тела погибших не найдены, - сообщил главный специалист отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий. – Поиски ведутся при помощи эхолота: его опускают под лед и осматривают все пространство под ним. Только в первый день было обследовано порядка 600 квадратных метров, во второй – более 200. Точное место, где могут находиться тела, пока не определено, даже спасшийся при ЧП мужчина точно не знает, где это произошло. Кроме того, тела могло отнести течением.

Место, где могли утонуть двое мужчин, обнаружить сложно: скорее всего, снегоходчики, катаясь в темноте, выскочили на кромку льда и въехали в открытую воду на полном ходу. А из-за того, что нет полыньи (т.е. места, где они ушли под лед), необходимо обследовать очень большие пространства.

Поиск осложняется погодными условиями, когда температура воздуха опускается до -30 градусов. При этом работа водолазов разрешена лишь до -20 градусов. В ближайшее время будет решаться вопрос о продолжении или прекращении поисковых работ на месте ЧП.

Напомним, трагический инцидент произошел в ночь на 23 декабря неподалеку от села Менчереп на территории Беловского водохранилища. Трое мужчин катались по льду на снегоходе, однако в какой-то момент транспортное средство вместе с людьми ушло под воду. 28-летнему жителю Белова удалось выплыть, двое других мужчин 32 и 35 лет считаются пропавшими без вести