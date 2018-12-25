Новогоднее поздравление губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева 2019

Новогодние дни чудесным образом соединяют прошлое и будущее, наши теплые воспоминания о пройденном и светлые мечты о грядущем.

В копилке наших воспоминаний за прошлый год останется немало позитивных моментов. В жизни региона произошел целый ряд важнейших, ключевых событий, которые определили вектор его развития на годы вперед. Это и наша совместная работа над стратегией-2035, и указ Президента РФ о праздновании 300-летия открытия Кузбасса, и выборы исполнительной и законодательной власти, и многое другое.

Мы вместе с вами упорно работали, создавали фундамент для дальнейшего рывка в экономике и социальной сфере. Все, что нам удалось сделать в уходящем году, это плоды нашего большого общего труда, нашего разума, огромной творческой энергии, частица души и личный вклад каждого! Верю, что все эти добрые дела получат в новом году продолжение, укрепляя авторитет нашей области, выводя ее на новые горизонты.

Предстоящий год очень ответственный. Много планов и масштабных проектов. Мы активно готовимся к 300-летию открытия Кузбасса, которое будем отмечать в 2021 году. Уже сейчас об этом празднике знает вся страна, и все регионы России готовы нам помогать. И у меня нет сомнений, что все намеченное мы обязательно выполним!

С праздником!

Дорогие друзья! Считается, что пожелания, произнесенные вслух в новогоднюю ночь, должны обязательно сбыться. Давайте под бой курантов скажем друг другу самые теплые и сердечные слова! От всей души пожелаем, чтобы были здоровы и счастливы самые близкие и дорогие нам люди, чтобы вместе с развитием экономики в каждом доме умножался достаток, чтобы каждая семья ощущала на себе перемены к лучшему!

Мира, добра и процветания - всем нам и Кузбассу! С Новым годом!

С уважением, губернатор Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ.