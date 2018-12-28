Новый год 2018-2019 в Кемерове: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Стала известная программа праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в Кемерове. Жителей и гостей областного центра ждут более 100 развлекательных, театрализованных и игровых программ и детских утренников. Кроме того, в городе на каникулах пройдут спортивно-развлекательные мероприятия, матчи, турниры и ледовые спектакли.

Новогодние выходные начнутся с 30 декабря, поэтому и программу праздничных мероприятий для вас мы подготовили с этого числа. Если вы уже приобрели подарки родным и близким, самое время подумать о тех, кто был обделен родительской любовью и вниманием. С 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года в торговых центрах города будет идти акция «Рождество для всех и каждого». Подробности акции можно прочитать здесь.

30 декабря в Государственной филармонии Кузбасса пройдет концерт-игра для малышей. Начало в 10.00. Программа подойдет для детей от 0 до 4 лет.

30 декабря в 14.00 и 17.00 в фойе театра для детей и молодежи пройдет игровая театрализованная программа и спектакль «Золушка». Также спектакль можно будет посмотреть в новом году – 4, 5 и 8 января.

30 декабря новогодние представления ждут гостей Музыкального театра Кузбасса имени Боброва. Начало в 11.00, 14.00 и 19.00.

31 декабря кемеровчан на «Новогодний аперитив-mix» приглашает Государственная филармония Кузбасса. Гостей зовут погрузиться в атмосферу светского раута и симфонической музыки. Начало в 20.18.

С 23.00 31 декабря на площади Советов начнется «Карнавальная ночь». В программе праздничные поздравления, концерт творческих коллективов города и дискотека «Авторадио». Мероприятие будет длиться до 02.30 1 января.

В первый день нового года вы также сможете принять участие в акции «рождество для всех и каждого», а также провести время активно – катаясь на городских горках с детьми или друзьями.

2 января в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва пройдут новогодние представления. Начало в 09.30, 11.00 и 14.00. Если в этот день вы не успеваете посетить музтеатр, приезжайте сюда 3 или 4 января. С 5 по 8 января представления здесь будут идти в 11.00 и 14.00.

Со 2 по 8 января в Кемеровском областном краеведческом музее будут работать выставки «Мир бабочек» и Новогодние истории». Посетить их можно будет с 10.00 до 19.00.

В эти же дни с 10.00 до 19.00 в музее будет проходить квест «Новый год в трех измерениях: окунись в прошлое, почувствуй настоящее, загляни в будущее», праздничные программы «Волшебный Новый год» и «Рождество в музее». Обратите внимание, что 7 января музей работать не будет.

3 января в районе снежного городка на Ушакова, 2 пройдет игровая программа «Скоморошьи забавы». Также здесь будет организована работа чайной.

4 января с 11.00 до 15.00 в Кузбасском центре искусств на улице Дзержинского, 6 пройдут мастер-классы «Праздничное настроение».

В этот же день гостей ждет музей-заповедник «Красная горка». В 10.00 и 11.00 здесь будет проходить новогодний утренник «Волшебство от Нюши». Поучаствовать в утреннике можно будет также в 12.00 и 14.00.

4 января в 12.00 начнется игровая программа «Лаборатория праздничного настроения» в районе снежного городка на проспекте Шахтеров, 56/1.

Вечером родители могут посетить концерт «Зима, согретая любовью» в Государственной филармонии Кузбасса. Начало в 18.00.

5 и 6 января в Центре развития творчества детей и юношества Кировского района (улица Александрова, 3) пройдут новогодние представления «Чарли и шоколадная фабрика». Начало в 10.00, 11.30 и 13.00.

5 и 6 января в Государственной филармонии Кузбасса пройдут новогодние представления у елки и музыкально-хореографический спектакль «Загадка страны МУ…». Начало в 12.00 и 15.00.

5 января в 12.00 в районе снежного городка на улице Ушакова, 2 пройдет квест «Спасение сказочных жителей от Бабы Яги».

5 января в районном снежном городке на проспекте Шахтеров, 56/1 пройдет развлекательная программа «В снежном царстве, в морозном государстве». Начало в 12.00.

5 января в 18.00 в Государственной филармонии Кузбасса пройдет праздничный органный вечер «В ожидании Рождества».

Программу на рождественские праздники читайте здесь.

8 января в 10.00 на стадионе «Химик» пройдет Первенство города Кемерово по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2004-2008 г.р. «Рождественский турнир».