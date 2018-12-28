"Холод собачий": Начало декабря в Кузбассе оказалось на 13 градусов холоднее нормы

Холодно и очень холодно: под таким девизом прошел нынешний декабрь. Уже несколько раз температуры воздуха опускалась ниже -40 градусов, а в целом первая декада оказалась на 10-13 градусов холоднее нормы.

В чем причина аномально холодного декабря? На этот вопрос ответила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. Как оказалось, на погоду в Кузбассе в декабре повлиял антициклон, который пришел к нам со стороны Томской области. Здесь он столкнулся с Сибирским (или Монгольским, как его еще называют) антициклоном, который устанавливается в Кузбассе в середине октября и определяет погоду в регионе. Арктический и Сибирский антициклоны и определили аномально низкие температуры декабря.

- Первая декада декабря оказалась на 10-13 градусов холоднее нормы, а вот вторая – на градус теплее, - отметила Наталья Полуэктова. – Уже сейчас мы видим, что и третья декада также будет холоднее среднестатистической нормы. Однако хочу заметить, что сейчас загостившийся антициклон теряет силу, и совсем скоро в Кузбасс придет долгожданное потепление.

Уже в воскресенье, 30 декабря, днем столбики термометров будут показывать -10…-15 градусов, а в новогоднюю ночь ожидается лишь 15-20 градусов мороза.