2018-12-29T11:15:54+03:00
Общество

Где в Новокузнецке провести выходные: лучшие елки и спектакли

Готовимся к празднику весело и ярко!
Екатерина РОМАНОВА
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Где в Новокузнецке провести выходные: лучшие елки и спектакли. Фото: ТРЦ "Планета"Где в Новокузнецке провести выходные: лучшие елки и спектакли. Фото: ТРЦ "Планета"
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Сезон елок стартует! А это значит, что ребятня и взрослые вновь погрузятся в волшебный мир новогодней сказки, станут водить хороводы, побывают на спектаклях и дискотеках, будут играть в «рукавички» с Дедом Морозом, спасать Снегурочку – да и Новый год тоже… Куда можно отправиться в преддверии Нового года и в первые дни января? Где весело и ярко провести праздник в Новокузнецке?

Заколдованная комната и миллион приключений в ней!

Знакомимся поближе с Алексом и Софи, роботом-механиком и хранительницей снов

Сон или явь? Сказка или правда? Под Новый год реальность и мир чудес удивительным образом переплетаются, и каждый из нас – правда-правда! – может совершенно случайно попасть в другой мир. Иногда для этого достаточно лишь перешагнуть порог цирка и своими глазами увидеть удивительную сказочную историю, которая приехала в Новокузнецк из цирка Никулина!

Однажды Алекс и Софи попали в заколдованную комнату, из которой можно открыть дверь в любую сказку. И, конечно же, они воспользовались этой возможностью! Принц и принцесса из Индии, робот-механик и пес-сыщик, хранительница снов и профессор Праздника, эльфы и снеговики – и это еще не все, что предстоит увидеть Алексу и Софи! А еще в пути им повстречаются домашняя кошка и граф Торшер, которые будут бороться за обладание галактическим компасом. А еще на празднике обязательно будет елка, Дед Мороз и Снеговик. А еще… А еще… Впрочем, не будем раскрывать всех секретов, а лучше пригласим всех на Новый года в Новокузнецкий цирк!

Цирк

Ул. Кирова, 70

29, 30 декабря, начало в 12:00 и 16:00.

2 января, начало в 14:00.

3 января, начало в 12:00.

4, 5, 6 января, начало в 12:00 и 16:00.

Цена билетов: от 500 до 2000 рублей.

Елка прямо из цирка Никулина. Фото: Евгений Чесноков

Елка прямо из цирка Никулина. Фото: Евгений Чесноков

Винни Пух, «Чудаки» и «Заводной апельсин»

Играем с мультперсонажами и смотрим спектакль!

Новый год празднуют во всех странах мира, более того, к празднику подключаются даже мультперсонажи. Так, Винни Пух, Тигруля и Хрюник тоже готовятся к Новому году. Они своими руками могут создать новогодние игрушки – и с удовольствием поделятся секретами этого мастерства со всеми ребятишками, а еще – пригласят в гости Дедушку Мороза и Снегурочку. А чтобы ребятишкам было интересно и весело, в гости к ним заглянут театр эксцентрики и иллюзии «Чудаки» - их неповторимые клоуны покажут лучшие репризы, способные рассмешить любого человека. Еще одним гостем станет театр «Заводной апельсин» с удивительными и добрыми спектаклями для ребятни.

Новый год – время чудес. И каждый малыш, побывавший в детском клубе ТРЦ «Планета» обязательно сможет не только шепнуть Дедушке Морозу свое самое заветное желание, но и сфотографироваться с ним.

ТРЦ «Планета»

Ул. ДОЗ, 10а

С 26 декабря до 6 января, начало в 14:00, завершение в 17:00.

Вход свободный.

Елки в "Планете". Фото: ТРЦ "Планета"

Елки в "Планете". Фото: ТРЦ "Планета"

Немного волшебства

Смотрим удивительную сказку про Мари и Щелкунчика

Вот уже около 200 лет под Рождество в театрах мира показывают удивительно добрую сказку про Щелкунчика. Это история, как любовь, вера и добро побеждают механическое зло, как способность увидеть за внешним уродством живое сердце способна сотворить чудо.

Мистикой, волшебством и тайной наполнена эта удивительная история, котрая началась в ночь перед Рождеством, когда крестный Дроссельмейер подарил Мари необычную игрушку. И вскоре стали происходить головокружительные чудесные приключения. Щелкунчик - всего лишь нескладная игрушка, в которой Мари сумела разглядеть добрые глаза и милую улыбку. Наивная детская вера в чудо и способность любить всем сердцем помогли Мари и Щелкунчику победить Мышиного короля. И нужно ли говорить, что гибель и возрождение Щелкунчика, удивительное превращение уродливой игрушки в живого человека становятся самым правильным завершением истории?

Сказка о Мари и Щелкунчике, Мышином короле и его армии знакома всем, но каждый раз она предстает перед нами в новом прочтении, а прекрасная музыка Петра Чайковского лишь наполняет атмосферу сказки чудесным звучанием и неповторимой экспрессией.

К слову, не забудьте про традиционную елку в театре – перед спектаклем ребятня может встретиться с Дедом Морозом!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28

29, 30 декабря, начало в 10:30, 13:30

Цена билетов: от 250 до 500 рублей.

Самая известная рождественская история! Фото: Новокузнецкий драматический театр

Самая известная рождественская история! Фото: Новокузнецкий драматический театр

В некотором царстве, в Сказкоградском государстве…

С головой погружаемся в лучшие зимние сказки!

Однажды прямо в центре фойе театра кукол «Сказ» выросла большая волшебная елка, и возле нее вобрались ребятишки и взрослые. Еще бы! Ведь именно в театре кукол происходят самые настоящие чудеса, а сам воздух буквально звенит от волшебства, которым заполнен театр. Вот, например, возле елки обязательно появятся Дед Мороз и сказочные персонажи, так любимые детьми. А вместе с ними – сказки, веселые хороводы и игры, песни и стихи.... А потом родители и ребятишки зайдут в зрительный зал… точнее – заколдованный город Сказкоград, откуда им предстоит отправиться в захватывающее путешествие по зимним сказкам.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31

29-30 декабря, начало в 10:30, 13:00, 15:30.

2-6 января, начало в 10:30, 13:00, 15:30.

Цена билетов: 400 рублей.

путешествуем по стране сказок!Фото: театр кукол "Сказ"

путешествуем по стране сказок!Фото: театр кукол "Сказ"

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