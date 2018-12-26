Как отдохнуть на новогодние праздники

До Нового года осталось меньше недели. А это значить, что самое время решать, чем заняться во время новогодних каникул. Восемь дней ходить по гостям или лежать на диване может наскучить кому угодно. Мы подобрали пять вариантов, как можно провести время на праздниках, и подсчитали бюджет каждого досуга. Забегая вперед, скажем, что для абонентов Tele2 одно из традиционных развлечений может быть абсолютно бесплатным.

Сходить в баню или сауну

Рецепт успеха. Жаркая парная поможет вам расслабиться, снять накопившейся за год стресс и, конечно же, очистить поры и вывести токсины. Правда сразу скажем, что при посещении бани или сауны нельзя пить алкоголь и наедаться. Иначе отдых может быть испорчен. Второе самое главного правило – не перегревать голову. Чтобы этого не произошло, в сауну нужно заходить с сухой головой и надевать войлочную шапку.

Знатоки говорят, что перед посещением сауны нужно обязательно принять душ. В первый раз греться можно три-четыре минут, а затем встать под холодный душ и сделать перерыв в 20 минут. Потом после теплого душа можно зайти еще на 10-15 минут. В следующие разы продолжительность можно увеличивать. В сауне нужно стараться держать ноги на уровне тела, резко не вставать и периодически переворачиваться. Между перерывами следует мелкими глотками пить травяной чай или сок.

Сауна – отличный способ расслабиться. Фото: pixabay.com

В сауне можно вдобавок устроить сеанс ароматерапии, если на камни плеснуть воду с ароматическими маслами. Не стоит забывать и про веник. Веник из березы или можжевельника благотворно влияет на состояние кожи. Перед походом в сауну надо не забыть взять полотенце, шампунь и прочие средства для мытья.

Цена вопроса. В Кемерове посещение общего отделение бани будет стоить 350 рублей. Аренда веника – 150 рублей. Ароматическое масло – 150 рублей. Итого: 650 рублей.

Сходить на каток

Рецепт успеха. После сытного новогоднего застолья не повредит немного подвигаться на свежем воздухе. Катание на коньках как нельзя лучше подойдет для активного времяпрепровождения со всей семьей. Встать на коньки совсем не сложно, а чтобы покататься, не нужно ехать куда-то слишком далеко – катки есть в каждом районе города.

Первое, о чем надо подумать, собираясь на каток, это одежда. Необходимо утеплиться, чтобы не замерзнуть, не забыть перчатки и шарф. При этом одежда не должна сковывать движения. Не стоит надевать слишком толстые носки, потому что стопа должна чувствовать конек.

В прокате необходимо выбрать коньки по размеру. Если вам кажется, что они жмут, согните ноги, как при катании, стопа сдвинется назад. Конки нужно хорошо зашнуровать, чтобы голеностоп был зафиксирован. И еще – лезвия должны быть хорошо заточены. Тупые коньки могут привести к падениям.

Если вы понимаете, что падения не избежать, необходимо сгруппироваться и выставить одну руку вперед, чтобы уберечь голову. Во время катания нужно немного наклонять корпус вперед, так будет меньше риск упасть на спину.

Если вы не умеете кататься, не стесняйтесь обратиться к тренеру или опытному знакомому.

Цена вопроса. В Кемерове часовой поход на каток с прокатом коньков стоит в среднем от 50 до 240 рублей.

Одевайтесь на каток тепло и не забывайте следить за центром тяжестиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сварить глинтвейн

Рецепт успеха. Глинтвейн – это ароматный согревающий слабоалкогольный напиток. Традиционно его варят на рождественских базарах в Австрии, Германии, Швейцарии и Чехии.

Чтобы сварить глинтвейн, вам понадобиться бутылка красного вина. Подойдут, Мерло, Каберне, Кагор, Киндзмараулли, Хванчкара и другие вина среднего диапазона. Также вам понадобится 100 миллилитров воды, столовая ложка сахара, щепотка тертого мускатного ореха, чайная ложка молотого имбиря, пять бутонов гвоздики, одна палочка корицы или пол чайной ложки молотой.

Готовить глинтвейн несложно. Сперва нужно смешать в кастрюле все специи, добавить воду и довести ее до кипения. Затем кастрюлю надо снять с огня и дать постоят 10 минут. После необходимо процедить отвар и смешать его с вином и сахаром. Затем смесь вина и отвара необходимо нагреть до 65-70 градусов. Напиток нельзя доводить до кипения. Когда глинтвейн прогреется до нужной температуры, его следует накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут.

Цена вопроса. Необходимый набор специй для глинтвейна стоит около 100 рублей. Бутылка полусладкого крымского или абхазского вина обойдется в 350 рублей. Итого: 450 рублей.

По-хорошему, глинтвейн нужно варить на улице – это традиция рождественских гулянийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посмотреть кино

Рецепт успеха. Смотреть кино в новогодние праздники уже давно стало российской традицией. Ведь так здорово, собравшись всей семьей, пересмотреть хороший добрый фильм. Обычно это «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Операция «Ы» другие приключения Шурика», «Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию».

Если вы уже посмотрели всю отечественную классику, то можно посмотреть полюбившееся многим зрителям зарубежные фильмы. Перечислим десятку самых лучших: «Реальная любовь», «Отпуск по обмену», «Принцесса на Рождество», «Лучшее время года», «Интуиция», «Щелкунчик и Четыре королевства», «Старый Новый год», «Королевское Рождество», «Пережить Рождество», «Плохой Санта».

Если вы все-таки планируете активные праздники на даче или в Шерегеше, это вам не помещает устроить уютный кинопросмотр вечером. Для этого понадобится планшет или смартфон и SIM-карта Tele2. 4G от оператора доступно 98% жителей региона, скоростной интернет есть не только в крупных городах, но и в небольших поселках и местах отдыха. Да даже на трассе – а это значит, что начать смотреть романтическую новогоднюю комедию пассажиры смогут уже, выезжая из города.

Цена вопроса. На один фильм вы в среднем вы потратите 3-4 гигабайта мобильного интернета. Однако есть лайфхак: Tele2 дарит безлимитный мобильный интернет на 3 месяца новым клиентам. Для этого нужно подключиться к тарифным планам «Мой онлайн» или «Мой онлайн+». Акция действует до 22 января. Если же вы уже абонент Tele2 – паниковать не нужно. Можно легко поделиться мобильным интернетом с друзьями и даже скинуться трафиком на просмотр сериала.

Кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Опция «Делитесь гигабайтами» абсолютно бесплатная, а делиться мобильным трафиком из своего пакета можно через приложение «Мой Tele2» буквально в несколько кликов. Можно даже делиться гигабайтами, сэкономленными с прошлого месяца. Максимальный объем подарка 30 Гб, минимальный – 1Гб. И даже не придется выбирать, кто из друзей достоин скоростного интернета в подарок больше – в день можно отправлять интернет-трафик на 5 мобильных номеров.

Покататься на сноуборде

Рецепт успеха. На новогодних каникулах обязательно нужно несколько дней провести на свежем воздухе. Если вы любите экстремальные развлечения, то катание на сноуборде или лыжах вам должно подойти.

Основной совет в этом деле – на склон нужно надеть горнолыжные штаны и куртку. Они не промокают от снега и защищают от ветра. Однако такие веще не самые теплые и на подъемнике вам может быть прохладно. Поэтому для катания лучше выбрать день потеплее, чтобы было не холоднее минус 18 градусов.

Самый близкий в Кемерову горнолыжный комплекс - «Танай». Находится он рядом с деревней Журавлево в Промышленновском районе. Дорога туда занимает около двух часов. Лучше отправляться с самого утра, чтобы без очередей на подъемнике сделать первые спуски. Доехать можно автобусом до Промышленной, а оттуда до Журавлево или можно найти водителя на сервисе поисков попутчиков.

Фото: горнолыжный комплекс «Танай»

Цена вопроса. Аренда горнолыжной одежды – 400 рублей, аренда лыж или сноуборда с ботинками – 600 рублей, ски-пасс на день – 1100 рублей, дорога в оба конца – 500 рублей, обед – 350 рублей. Итого: 2950 рублей.

Куда бы вы не поехали – интернет пригодится везде – на Танае, на даче и даже на катке. Переживать, что новогодняя нагрузка на сеть может скорректировать планы – не нужно. операторы готовятся к «горячему периоду» поздравлений и праздничных трансляций в социальных сетях. Поэтому ваш смартфон сможет решить практически любую задачу.