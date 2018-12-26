2018-12-26T09:52:25+03:00
Общество

Моногорода Кузбасса получили 1,5 миллиарда федеральных средств на развитие

Их направят на строительство инфраструктуры
Ирина АВТУШКО
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Архив КП.Архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Кузбасские города получили 1,5 миллиарда рублей на развития. Средства будут направлены на создание необходимой инфраструктуры.

Как рассказала начальник департамента инвестиций и стратегического развития Елена Чурина, в 2015 году администрация области подписала с НО «Фонд развития моногородов» четыре соглашения о предоставлении средств на софинансирование расходов по строительству инфраструктуры. Они предназначены для строительства шести объектов – это подстанция, два магистральных водовода, линия электропередачи, канализационно-насосная станция и мост в Анжеро-Судженске, Юрге, Таштаголе и Новокузнецке. В первых трех городах объекты построены и сданы в эксплуатацию в 2016 и 2017 годах. В администрации области отметили, что по Новокузнецку соглашение подписано в 2018 году, финансирование ожидается в первом квартале 2019 года.

Всего в Кемеровской области насчитывается 24 моногорода. В настоящее время готовятся заявки на софинансирование строительства объектов инфраструктуры в Белове, Шерегеше, Белогорске, Прокопьевске, поселке Яшкино и Яшкинском районе.

Также Елена Чурина сообщила, что в моногородах Мундыбаш, Калтан, Салаир, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мариинск, Топки, Березовский есть инвестиционные проекты, для реализации которых требуется инфраструктура. Однако степень проработки данных проектов на данный момент не позволяет начать работу по подготовке заявок в Фонд. А в моногородах Мыски, Тайга, Осинники, Краснобродский, Полысаево, Киселевск в настоящее время вообще отсутствуют инвестиционные проекты, удовлетворяющие требованиям Фонда.

Главам городов и районов губернатором области Сергеем Цивилевым поручено усилить работу по разработке инвестпроектов и работе с Фондом.

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