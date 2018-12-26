2018-12-26T11:51:02+03:00
Общество

В Кузбассе заложили памятный камень в основание будущего Президентского кадетского училища

Оно примет первых учеников уже 1 сентября 2019 года
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе заложили памятный камень в основание будущего Президентского кадетского училища. Фото: пресс-служба АКО.В Кузбассе заложили памятный камень в основание будущего Президентского кадетского училища. Фото: пресс-служба АКО.
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В Кемерове заложен и освящен памятный камень на месте строительства Президентского кадетского училища. Здесь будут готовить специалистов в высокотехнологичных направлениях.

Например, воспитанники будут изучать IT-технологии, робототехнику, авиамоделирование и др. Учреждение станет региональной площадкой для внедрения новых эффективных методик и технологий обучения. Напомним, что еще в июне 2018 года президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны создать образовательное учреждение с учетом лучших традиций «суворовских» и «нахимовских» училищ страны.

Новое учебное заведение рассчитано на 840 мест для учащихся 5-11 классов. Первая очередь будет введена в строй к новому учебному году и уже 1 сентября училище примет первых учеников.

-Училище не только даст возможность получать образование детям, но и повысит престиж Кузбасса. Его открытие позволит создать 350 новых рабочих мест. Направление обучения — IT-технологии — является очень актуальным. Новые технологии востребованы в разных сферах деятельности, в том числе в промышленности. Выпускники учреждения смогут работать не только в военной сфере, но и в разных отраслях. Поэтому открытие кадетского училища — это еще и вклад в развитие экономики Кузбасса. Кроме того, строительство объекта включено в план освоения набережной части Томи, где появятся объекты культуры и отдыха, кассационный суд. Именно эта часть города станет украшением Кемерова, — сказал губернатор области Сергей Цивилев.

Президентское кадетское училище будет построено на земельном участке ориентировочной площадью 17 гектаров в восточной части Кемерова, вдоль Московского проспекта. Концепция здания разработана с применением типовых решений военных училищ.

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