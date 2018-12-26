ДТП или расчетливость: Кузбассовцы обсуждают повисший на теплотрассе автомобиль

Задние колеса в сугробе, передние – на теплотрассе. Как автомобиль оказался в таком положении и почему? Эти вопросы задают себе кузбассовцы.

Фотографии с повисшим на теплотрассе автомобилем появились в социальных сетях пару дней назад и вызвали оживленные споры. И если одни предполагали, что виной незавидного положения автомобиля стало ДТП или беспечность владельца («пересел с внедорожника на пузотерку»), то другие высказывали более смелые предположения.

- В морозы только на теплотрассе и оставлять машину, чтобы с утра заводилась, - заявляет один из кузбассовцев.

- Это мой сосед, он каждую зиму тут масло меняет, чтоб не платить за эстакаду, - веселится другой пользователь соцсетей.

- Да это ЖКХ решили авто разыграть! Я видел так авто возле всяких центров выставляют когда розыгрыши, - делает смелое предположение третий.

- А мне кажется, он хотел трубу перелететь, но разгон взял маленький, - задумчиво пишет еще один пользователь соцсетей.

Фото: vk.com, "Прокопьевск.ру"

Конечно же, нашлись и те, кто заявил, что владелец авто просто не нашел места для парковки или же не вписался в поворот и попал в ДТП. Несмотря на то, что версия с ДТП кажется наиболее вероятной, в областной Госавтоинспекции не смогли ее ни подтвердить, ни опровергнуть.

- У нас таких ДТП не зарегистрировано. Похоже, что автомобиль не справился с управлением и съехал с дороги, - сообщили в отделе пропаганды. – Однако если других участников и пострадавших в ДТП не было, водитель мог и не сообщить в ГИБДД о случившемся.