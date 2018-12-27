2018-12-27T06:05:31+03:00
Общество

В Кузбассе пройдет форум «Роль женщины в развитии промышленных регионов»

На форум съедутся женщины со всей России
Екатерина РОМАНОВА
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Анна Цивилева выступила на первом заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации в Москве. Фото: пресс-служба АКО.Анна Цивилева выступила на первом заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации в Москве. Фото: пресс-служба АКО.
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В марте 2019 года в Кузбассе пройдет первый женский форум «Роль женщины в развитии промышленных регионов». Провести его именно в Кемеровской области предложила супруга губернатора Анна Цивилева.

Предложение Анны Цивилевой провести форум «Роль женщины в развитии промышленных регионов» в Кузбассе поддержали участницы первого заседания Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации в Москве, который проходил в Москве 25 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко лично подтвердила участие в этом форуме.

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Кузбасс как промышленный регион станет лучшей площадкой для проведения форума, на котором будут обсуждать роль и вклад женщин в устойчивое развитие промышленных регионов. Предполагается, что форум будет состоять из деловой, образовательной и конкурсной частей. Среди мероприятий, которые пройдут в его рамках - совещания со специалистами Минпромторга, детский форум и чемпионат по ментальной арифметике, а также Сибириада и областные спортивные соревнования для детей. Соорганизаторами форума выступят Совет Федерации, администрация Кемеровской области и Минпромторг.

- После доклада Анны Цивилевой Валентина Матвиенко заявила о том, что необходимо подключать к работе в Совете Евразийского форума при верхней палате парламента жен глав регионов, что позволит изменить стереотип о роли женщины в политике и экономике, - отметили в пресс-служба администрации Кемеровской области. - Сенатор предложила подумать, как привлечь к активной работе в рамках Совета жен других глав субъектов РФ.

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