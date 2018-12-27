Сергей Цивилев объявил выговор замглавы Кемерова за уборку дорог

Губернатор Сергей Цивилев отчитал глав Кемерова и Новокузнецка за плохую уборку дорог. Заместитель главы столицы Кузбасса Дмитрий Березовский получил выговор за некачественное содержание уличной сети.

Как рассказали в областной администрации, на совещании с главами территорий Сергей Цивилев назвал ситуацию на дорогах области недопустимой. Работу некоторых глав он назвал неэффективной.

С 10 по 25 декабря в социальных сетях появилось более четырех тысяч комментариев от кузбассовцев с просьбой решить проблему с уборкой дорог от снега. Больше всего жалоб оставили жители Кемерова и Новокузнецка. Также не все хорошо в Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Киселевске, Междуреченске и Топкинском районе. Кроме того, губернатор получил 16 личных жалоб от жителей Кемерова. По две жалобы Цивилев получил из Прокопьевска, Топкинского и Ижморского районов, по одной – из Полысаева, Анжеро-Судженска, Березовского и Тяжинского районов.

В конце совещания заместитель главы города Кемерова – начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Березовский получил выговор за некачественное содержание уличной сети. Кроме того, замечение за уборку снега получала службы «Кемдор».

– Сергей Цивилев потребовал от глав немедленно привести дороги в порядок, автотрассы должны быть вычищены до конца этой недели и в дальнейшем содержаться в порядке. Ситуация — на личном контроле губернатора, – отметили в областной администрации.

Сергей Кузнецов в ответ на критику отметил, что в ближайшее время будут приняты необходимые меры для устранения замечаний. Илья Середюк рассказал, что дорожные службы уже устраняют проблему.