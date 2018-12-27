Семья Цивилевых исполнила новогодние мечты детей из детдома

В Кузбассе проходит благотворительная акция «Рождество для всех и каждого», и одними из ее участников стала семья губернатора Кемеровской области. Глава региона Сергей Цивилев с супругой Анной приняли участие в акции и сделали подарки ребятишкам из детского дома №2 города Кемерова.

Подарок от губернатора

Сергей Цивилев вместе с супругой побывали в торговом центре «Променад», где установлена праздничная елка. Новогоднее дерево украшено открытками с пожеланиями на Новый год от воспитанников детского дома. Глава региона и его супруга выбрали несколько открыток и исполнили желания детей.

«Дорогой дедушка Мороз! Меня зовут Вова. Мне 13 лет. В Новый год я мечтаю получить в подарок – спортивные часы и рюкзак. Заранее спасибо» - так было написано в одной из детских открыток. Еще двое ребят попросили подарить им фотокамеры. Семья Цивилевых передала подарки для детей волонтерам: те упакуют презенты и передадут их адресатам 5 января.

- Мы получили огромное удовольствие от участия в акции. Сделанные детьми новогодние открытки и елочные украшения возвращают нас детство. И в наших силах подарить им новогоднее чудо. Эта прекрасная возможность каждого из нас - стать Дедом Морозом, чтобы принести детям много счастья, веселья и хорошего настроения. Ребята будут счастливы, когда узнают, что их заветные желания исполняются, - сказал Сергей Цивилев.

Рождество в каждый дом

Дети, волей судьбы оказавшиеся в детских домах, на праздники получают подарки от благотворителей – предпринимателей и простых горожан. Так, в Белове заветные подарки получили 116 воспитанников детских домов «Надежда» и «Родник». Меценатами для них стали работники 20 предприятий: они собрали 175 тысяч рублей, на которые были приобретены подарки.

В Гурьевске 14 воспитанников детского дома №1 не только получили подарки от районной администрации и предпринимателей, но и сами сделали подарки – показали спектакль «Дед Мороз и волшебное зеркало» и мягкие игрушки, сделанные своими руками.

Предприниматели Междуреченска надарили воспитанникам Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних сладостей. А шестилетней Оле Кискоровой директор местной фирмы по стирке ковров вручил огромную интерактивную куклу.

Специалисты комплексного центра обслуживания населения Полысаева побывали уже в 36 семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Им показали театрализованные представления и вручили подарки.

А в Таштаголе владелец проката снаряжения на горе Зеленой устроил праздник для воспитанников детского дома «Родник». Кроме сладких подарков и игрушек ребятишки получили еще и видеопровектор с экраном.

Напомним, благотворительная акция «Рождество для всех и каждого» стартовала 13 декабря и продлится до 5 января. В гипермаркетах и торговых центрах Кемеровской области установлены праздничные елки, украшенные детскими открытками и письмами с новогодними желаниями от детей-сирот и детей из многодетных и опекунских семей. Волонтеры помогают выбрать понравившуюся открытку и опустить купленный подарок в специальную рождественскую корзину «Почта Деда Мороза».