Полпред президента подарил кузбасской семье компьютер

Полпред президента Сергей Меняйло подарил кузбасской семье компьютер. Просьбу кузбассовцев он нашел на «Елке желаний» в Кремле.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, семья Копыловым была вынуждена переехать в съемную квартиру в Кемерове из Ижморского района. Дело в том, что 14-летний сын Владислав страдает ДЦП и эпилепсией, с трудом общается с окружающими. В столице Кузбасса он постоянно проходит лечение в санатории. Лечение дает положительную динамику.

–Благодаря занятиям с помощью специальной компьютерной программы, специализирующейся на звуках и цветах, заметно улучшилась адаптация Владислава. Специалисты санатория не раз говорили родителям, что результат был бы еще лучше, если бы занятия продолжались дома, – отметили в администрации.

Заветное желание семьи попало в Кремль на «Елку желаний»

Купить компьютер семья не могла. Поэтому они написали обращение Владимиру Путину. Перед Новым годом оно попало на «Елку желаний», куда попадают желания людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей. Открытку с просьбой Копыловых снял с елки полпред президента Сергей Меняйло.

– 29 декабря заветное желание кузбасской семьи исполнилось. Подарок привезли прямо в квартиру. Компьютер вручил федеральный инспектор Кемеровской области Александр Колесников, – отметили в администрации.