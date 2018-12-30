2018-12-30T08:31:59+03:00
Общество

Полпред президента подарил кузбасской семье компьютер

Техника нужна для лечения ребенка с ДЦП
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Кузбасская семья с ребенком-инвалидом получила подарок от полпред президентаКузбасская семья с ребенком-инвалидом получила подарок от полпред президента
Изменить размер текста:

Полпред президента Сергей Меняйло подарил кузбасской семье компьютер. Просьбу кузбассовцев он нашел на «Елке желаний» в Кремле.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, семья Копыловым была вынуждена переехать в съемную квартиру в Кемерове из Ижморского района. Дело в том, что 14-летний сын Владислав страдает ДЦП и эпилепсией, с трудом общается с окружающими. В столице Кузбасса он постоянно проходит лечение в санатории. Лечение дает положительную динамику.

–Благодаря занятиям с помощью специальной компьютерной программы, специализирующейся на звуках и цветах, заметно улучшилась адаптация Владислава. Специалисты санатория не раз говорили родителям, что результат был бы еще лучше, если бы занятия продолжались дома, – отметили в администрации.

Заветное желание семьи попало в Кремль на «Елку желаний»

Заветное желание семьи попало в Кремль на «Елку желаний»

Купить компьютер семья не могла. Поэтому они написали обращение Владимиру Путину. Перед Новым годом оно попало на «Елку желаний», куда попадают желания людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей. Открытку с просьбой Копыловых снял с елки полпред президента Сергей Меняйло.

– 29 декабря заветное желание кузбасской семьи исполнилось. Подарок привезли прямо в квартиру. Компьютер вручил федеральный инспектор Кемеровской области Александр Колесников, – отметили в администрации.

Новый компьютер поможет 14-летнему Владиславу проходить терапию дома

Новый компьютер поможет 14-летнему Владиславу проходить терапию дома

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Они пьют значительно меньше, чем все предыдущие поколения»: чем нынешние 20-летние отличаются от своих родителей
Вадим Радаев, первый проректор Высшей школы экономики, автор исследований об «отцах и детях» в нынешних российских реалиях, в эфире радио «КП» рассказал, что думает о жизни современная молодежь
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
В Кузбассе заметили волков на дороге
Ночью в Новокузнецке загорелся пятиэтажный дом
Певица Зара выгнала школьницу из Кузбасса с вокального шоу
Кузбасские синоптики дали точный прогноз на новогодние каникулы
В Кемерове полицейские нашли похитителя игрушечного кота
В Кемерове из-за благотворительного спектакля запретили парковку
В Кузбассе ищут пропавшего мужчину на снегоходе
Спасали шесть часов: 20 человек на машинах увязли в снегу вблизи Новокузнецка
В Кузбассе двое мужчин похитили уголь на 9 миллионов рублей
На кузбасской трассе в -30 сломался автобус с пассажирами
Кузбасские синоптики рассказали о погоде на первые дни января
Кузбасских курсантов ФСИН осудят за покушение на девушку
В Киселевске выбрали главу
Олег Газманов и группа «Корни» выступили на корпоративах в Кузбассе
Парк Чудес приглашает кемеровчан на «Рождественские гулянья»
В Кузбассе избрали главу Яшкинского района
В Киселевске загорелась автобаза с людьми
Кузнецкий проспект в Кемерове встал в огромной пробке
Кузбасские дети смогут бесплатно ездить в «Шергеш-экспрессе»
В Кузбассе сканерщики угнали Land Cruiser за 2,5 миллиона
В Кузбассе уличный термометр зафиксировал -48 градусов
В Кузбассе уволился замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма
В Новокузнецке автобус сбил 18-летнюю девушку