«Не будет бредней о Дедушке Морозе»: Экс-депутат назвал красивой смерть Деда Мороза в Кемерове

Бывший депутат, телеведущий и публицист Александр Невзоров назвал смерть Деда Мороза в кемеровском детском саду «бесконечно красивой» и благородной. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он отметил, что теперь дети в этом саду перестанут верить «бредням».

«Хотел бы я еще отметить самую благородную и самую красивую смерть на этой неделе. Это безусловно случилось в детском саду, где прямо перед детишками умер Дед Мороз. Мало того, что это бесконечно красиво, драматично, но это еще и прекрасно тем, что, по крайней мере, у одного детского сада не будет в голове бредней о Дедушке Морозе. Они увидели, что Дед Мороз смертен. Этим детям никакой религиозной муры никогда в головы никто не вобьет. Они видели смерть богов», – заявил Невзоров в эфире 19 декабря.

Напомним, что 18 декабря актер Музыкального театра Кузбасса Валерий Титенко пришел на утренник к своему внуку в образе Деда Мороза. Во время игры с детьми 67-летнему артисту внезапно стало плохо с сердцем. По дороге в больницу мужчина скончался.

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Инцидент произошел во вторник утром, 18 декабря, в детском саду «Тавосочка». Воспитанников с наступающим новым годом пришел поздравлять Дедушка Мороз. На середине представления актер почувствовал себя плохо и попросил о помощи. Ему вызвали врачей скорой помощи. (подробности)

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На опубликованных в Сети кадрах видно, как Дедушка Мороз играет с малышами, бегает за ними по залу и выкрикивает «Носики, хвостики», а дети смеются и визжат от радости. В какой-то момент он останавливается у елки и говорит «Ой-ой». В следующий момент актер со всего роста падает на пол. Дети и родители смеются над этим, думая, что это часть представления. Но Дед Мороз не поднимается. (подробности)

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«Перед допуском к работе Дедом Морозом они должны обязательно пройти осмотр терапевта, кардиолога и психиатра. Деды Морозы без медицинского допуска к работе на утренниках в школах и детсадах допущены не будут», – пишут «Бузотеры».

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