2018-12-31T17:04:17+03:00
Общество

Кузбассовец купил телевизор за 28 килограммов мелочи

Мужчина копил деньги около четырех лет [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео InstagramФото: кадр видео Instagram
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Новый телевизор за 28 килограммов мелочи: такой подарок преподнес своей семье Иван из кузбасского города Белово.

Продавцы одного из магазинов города Белово печально вздохнули и развели руками, когда один из покупателей решил расплатиться монетками, а не купюрами или картами. Мужчина выбрал большой телевизор и оплатил его 28 килограммами мелочи. Оформляя покупку, мужчина достал из сумки трехлитровую банку с «десятками», двухлитровую банку с «пятачками» и два пакета с «двушками».

- Вот, считайте, здесь 28 тысяч и 300 рублей, - заявил мужчина.

Продавцы еще раз печально посмотрели на горы мелочи и принялись считать. Точнее, начал считать только один из них: монетки номиналом в 10 рублей. Потом к нему присоединился коллега и принялся пересчитывать «пятачки», а чуть позже еще один взялся за «двушки». У троих мужчин на подсчет мелочи ушло около 1,5 часов.

- Конечно, сначала они были недовольны, что придется столько мелочи пересчитать, но потом сказали, что это тоже деньги, - рассказал Иван. – А денег на телевизор не хватило совсем немного, так что пришлось немного добавить, правда, уже с карты.

Собирать же мелочь Иван стал просто так: в карманах завалялось несколько монет, вот и решил: а не бросить ли их в копилку? Да так и подкидывал – то пару-тройку монеток в день, то больше или меньше. Супруга Ивана, кстати, была не против такого способа накопления. Правда, на что именно копят, они не договаривались. Лишь посмеивались: в интернете то и дело покупают всякие смартфоны на ведро или ванну мелочи. Беловчане же решили не размениваться по мелочам, а взять сразу что-то существенное. И вдруг, аккурат перед Новым годом, сломался телевизор. Вот и решили: чем кредиты всякие брать, лучше разбить копилочку да вложить мелочь в большой телевизор.

- Я тут подумал: может, еще на что-нибудь накопить? – смеется Иван. – Но, пожалуй, в этот раз будем копить не мелочь, а, например купюры. Пока еще не решили, каким номиналом, после Нового года начнем!

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