Новогодние каникулы 2018-2019 в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить и где отдохнуть

Кузбассовцы уже встретили Новый год, и впереди еще целая неделя отдыха. Где можно побывать, отдохнуть активно и с пользой, развлечься и узнать что-то интересное? Мы составили для вас программу развлечений, и пусть каждый день каникул будет ярким и интересным!

• С 4 по 9 января можно побывать в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» на праздничной акции «Новогодний квест с сюрпризом». Все прошедшие квест становятся участниками розыгрыша сувенира от «Кузнецкой крепости».

Квест на Кузнецкой крепости. Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".

• В эти же дни, до 10 января, в филиале Новокузнецкого краеведческого музея на Народной, 7а, ждут гостей на Рождественские посиделки. Ряженые, колядки и даже гадания – все будет на посиделках! На посиделки необходима предварительная запись.

• В преддверии Рождества в библиотеке «Экос», что в переулке Трестовском, 1, детей и взрослых познакомят с историей и традициями празднования Рождества Христова. Можно будет не только узнать новое, но и поучаствовать в хороводе. Начало 5 января в 14:00, вход – свободный.

• Каждый день в Новокузнецком художественном музее проходят волшебные мастер-классы, которые стартуют в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00. Так, 4 января можно будет создать декоративные подсвечники для рождественской свечи, 5 января – объемные елочные украшения, 6 января – расписать деревянные заготовки. Цена мастерской – 150 рублей.

• В библиотеке имени Лихачева (Косыгина, 35Б) 4 декабря в 12:00 проходит творческая мастерская «Новогодняя фантазия», а 5 января в то же (ДОЗ, 10а) порадуют детей и взрослых 4 и 7 января с 15:00 до 16:00. Вход свободный.

Фото: Алексей Завора.

• 7 января в 14:00 на Площади общественных мероприятий начинаются массовые народные гуляния «Рождество в кругу друзей, вместе будет веселей!» В это же программа «Свет рождества» стартует в Саду Алюминщиков. В 17:00 в Соборе Рождества Христова (ул. Зыряновская,97) пройдет «Рождественский концерт колокольного звона».

• 8 января в 11:00 в библиотеке имени Лихачева (ул. Косыгина,35Б) для детей и взрослых покажут рождественский спектакль Воскресной школы Храма святого пророка Илии.

• Не обойдутся новогодние каникулы и без спортивных мероприятий. Так, любителей беговых лыж ждут 5 января в 13:00 в парке имени Гагарина на массовый забег и развлекательную программу. 8 января массовые забеги, семейные марафоны и мастер-классы состоятся на стадионе «Регби» (Ленина, 103). А 12 января в 14:00 поклонников здорового образа жизни ждут на лыжной базе «Березовая роща». Здесь в 14:00 начнется лыжный марафон по кругу. Регистрация участников с 13:00, развлекательная программа – с 13:30 до 16:00. А еще новокузнечан ежедневно ждут на катках и ледовых площадках.

Все на каток и на лыжи! Фото: Виктория Наумова.

• Совсем юных новокузнечан ждут в театре кукол «Сказ» 4 января в 10:30, 13:00 и 15:30 на представлении «В некотором царстве, в Сказкоградском государстве», а 5 и 6 января в это же время покажут «Украденный голос, или Чудеса продолжаются». Конечно же, будет и обязательный новогодний «утренник»!

• «Елка Dance» ждет ребятню в Новокузнецком драматическом театре – ежедневно до 8 январ. После развлекательной программы дети и их родители смогут посмотреть спектакль «Вождь краснокожих».

Утренники в "Планете". Фото: ТРЦ "Планета".

• А еще ежедневно можно покататься с самой большой в Кузбассе горки, причем совершенно бесплатно!