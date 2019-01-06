Пять человек пострадали в ДТП на кузбасской трассе

Пять человек получили травмы в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 6 января на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 27-ом километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» около 12:00. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, трактор с прицепным грейдером чистил дорогу, когда водитель автомобиля Lifan не справился с управлением и врезался в него. Затем в иномарку и трактор врезался автомобиль Volkswagen Tiguan. В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек: водители трактора и автомобиля Volkswagen, а также водитель и два пассажира автомобиля Lifan.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685194" frameborder="0"></iframe> ДТП на ленинской трассе в Кузбассе..Видео: vk.com, "Регион 42"

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства случившегося и принять решение в соответствии с действующим законодательством.

- Госавтоинспекция Кузбасса рекомендует водителям двигаться со скоростью, обеспечивающей возможность своевременно реагировать на изменение дорожной обстановки, соблюдать дистанцию и боковой интервал, - обращаются к кузбассовцам сотрудники областной Госавтоинспекции. - Кроме того, следует воздержаться от резких необдуманных маневров, а также следить за чистотой и исправностью внешних световых приборов.