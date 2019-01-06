В Ленинске-Кузнецком из-за задымления эвакуирован торговый центр

Воскресный вечер омрачился для жителей Ленинска-Кузнецкого пожаром, который случился в местном торговом центре «Фабрика». Работники центра и посетители успели эвакуироваться до приезда пожарных.

Несмотря на клубы дыма, открытого огня в торговом центре не было. Однако посетители «Фабрики» и работники ТЦ, услышав звуки пожарной сигнализации, тут же устремились к выходу. – Горим! Мы горим, - комментируют снятое видео очевидцы случившегося. А также отмечают, что источник густого дыма находился в магазине «Доминго». Многие посетители центра, находившиеся там, сначала решили, что тревога – учебная, поэтому рассчитывали быстро вернуться обратно и выходили на улицу в мороз без верхней одежды. К слову, в этот день в Ленинске-Кузнецком было около -15 градусов.

Эвакуация ТЦ "Фабрика" в Ленинске-Кузнецком.6 января 2019 года.

- В данной ситуации лучше померзнуть, - справедливо заметила одна из посетительниц центра.

Все успели эвакуироваться еще до приезда пожарных, и огнеборцам оставалось лишь обнаружить источник дыма, устранить его и проверить все помещения торгового центра.

- Водном из магазинов торгового центра произошло короткое замыкание электрофонаря, - рассказали о подробностях эвакуации в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Наблюдалось небольшое задымление, а возгорания как такового не было. Прибывшие подразделения МЧС проверили помещения и не обнаружили угрозы ни зданию, ни жизни и здоровью людей.

К слову, кузбасские пожарные в воскресенье, 6 января, дважды выезжали в торговые центры, где срабатывала пожарная сигнализация. и если в Ленинске-Кузнецком все закончилось только задымлением, то в ТЦ Киселевска пришлось тушить возгорание в одном из складских помещений. В обоих случаях пострадавших нет.