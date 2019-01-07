Встретили с огнетушителем: кемеровчане облили пеной девушек по вызову

Накануне в социальных сетях появилось видео, вызвавшее неоднозначную реакцию у пользователей. На его кадрах молодые люди из огнетушителей обливают девушек по вызову.

Кемеровчанин, известный своими неоднозначными поступками (прыжки на высоте, катание на крыше троллейбуса) на своей странице Instagram выложил видео, которое тут же разлетелось по другим сетям и вызвало бурную реакцию пользователей сетей. На первых кадрах молодой человек звонит некой Кате и, уточнив стоимость услуг, просит приехать в течение десяти минут вместе с подругами. Когда же девушки приезжают, их обливают из огнетушителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685242" frameborder="0"></iframe> Кемеровчане облили из огнетушителя девушек по вызову..Видео: Instagram Никиты Ширкина

За несколько часов видео набрало более 5,7 тысяч просмотров. Комментаторы в соцсетях тут же заняли несколько позиций. Одни поддержали действия парней, другие резко осудили их, а третьи попытались с юмором объяснить их действия.

Автор видео известен провокационными поступками. Фото: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"

- Пацаны вызвали и не знали , что с ними делать? Поэтому и огнетушители в руки взяли... – предположила одна из пользовательниц соцсетей.

- Если она проститутка, то не человек, что ли? Зачем так издеваться над людьми? – возмущается другая девушка и предлагает варианты, как можно было бы использовать огнетушитель в отношении парней, снявших видео.

- Ничего мужского в этом поступке не вижу, - соглашается с комментаторами представитель мужского пола.

- Неужели вам не кажется что это все вполне заслужено? Я бы им еще вдогонку пару раз огнетушителем по башке дал, чтобы они одумались, - защищает действия парней еще один возмущенный комментатор. - Не думаю, если бы у вас была дочь, вы бы так спокойно говорили: «Ну и что, подумаешь проститутка, не человек, что ли?» Сами же в первую очередь побили хорошенько бы ее.

- Проституция не есть хорошо, - соглашается с ним еще одна кемеровчанка. - Я их и не оправдываю. Но тоже люди! Если бы это отец, поймав свою дочь на таком ремесле, облил ее из огнетушителя, я бы плюсанула. А когда какие-то придурки ради лайков, то это совсем другое…

Пострадали ли девушки от того, что их облили из огнетушителей, не известно. А вот парни, сделавшие это, добились своего: о них снова говорят.