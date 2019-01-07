2019-01-07T08:01:41+03:00
Общество

Как в Кузбассе встретили Рождество

Православные кузбассовцы отметили главный религиозный праздник
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Православные кузбассовцы отметили главный религиозный праздник Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"Православные кузбассовцы отметили главный религиозный праздник Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В ночь на 7 января во всех храмах, церквях и приходах Кемеровской области прошли Рождественские богослужения. Их посетили тысячи верующих, в том числе губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, мэр Кемерова Илья Середюк и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Глава региона, поздравляя кузбассовцев с великим праздником, пожелал им мира, благополучия и семейного счастья.

Также всех православных кемеровчан поздравил Илья Середюк.

«Пусть жизнь будет полна светлых и радостных моментов. Мира, добра, любви! От всей души примите лучшие пожелания!», - написал в социальной сети «ВКонтакте» мэр Кемерова.

Тысячи кемеровчан пришли на Рождественские богослужения Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Тысячи кемеровчан пришли на Рождественские богослужения Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

А мэр Новокузнецка пожелал землякам здоровья, долголетия и благоденствия.

«Рождество Христово – один из самых главных христианских праздников. Он освещает наши сердца своей чистотой, благодатью и надеждой на лучшую жизнь, полную добрых дел, стремлений к совершенствованию, благим преобразованиям.

Чтобы уверенно смотреть в будущее, необходимо сохранять, беречь и развивать главные ценности православия, которые из поколения в поколение нам передавали наши родители, – почитание предков, ответственное воспитание детей, уважение к истории, любовь к ближнему», - отметил в Instagram Кузнецов.

Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Традиционно в кузбасских городах в Рождественскую ночь был пущен дополнительный транспорт. Кузбассовцы могли беспрепятственно добраться на службу и домой на городских автобусах и трамваях. Транспорт ходил с 22.00 6 января до 03.00 7 января.

Общественный порядок во время празднования Рождества Христова в Кузбассе охраняли порядка 1,5 тысячи полицейских.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
25 человек застряли под Кемеровом в сломанном автобусе
В Кемерове на тротуаре столкнулись легковушка и маршрутное такси
В Кемерове накануне вечером сгорел частный дом
Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым
В Рождественскую ночь в Кемерове будут ходить автобусы и трамваи
Рождество-2019: во сколько начинаются богослужения в Кемерове
В Киселевске из-за пожара эвакуирован торговый центр
Погода на Рождество в Кузбассе: тепло и солнечно
На кузбасской трассе произошло ДТП с участием грейдера
Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых
За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя
Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый в этом году матч
Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость
В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы
Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе
Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры