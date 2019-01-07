В Новокузнецке кот проглотил крестик в канун Рождества

Необычная история случилась в Новокузнецке в Рождественский сочельник. В ветеринарную клинику попал кот, который проглотил нательный крестик.

«Сегодня, в Рождественский сочельник, одним из наших многочисленных пациентов стал этот рыже-белый котик. Когда ему сделали рентгеновский снимок, на экране монитора наши специалисты увидели нательный крестик, который оказался в желудке у кота!», - рассказали специалисты новокузнецкой клиники «ВетСоветъ».

К слову сказать, хозяева кота, увидев рентгеновский снимок, были удивлены не меньше, чем ветеринары. Они не смогли пояснить, когда именно их питомец решил стать ближе к богу и съесть крестик. Благо, эта история закончилась хорошо. Котика вовремя доставили в клинику, где ему сделали операцию.

После операции крестик вернули хозяевам, а кот пока остался на стационаре Фото: vetsovet42 / Instagram

«После оперативного вмешательства крестик был возвращен владельцам, а их питомец пришел в себя в нашем стационаре. Мы делали и будем делать все возможное, чтобы он жил и радовал дальше своих владельцев», - добавили в ветклинике.

Отметим, что новокузнецкие коты умеют чудить. Так, из-за своего питомца, который захотел попить и включил кран с водой, одной новокузнецкой семье пришлось заплатить 200 тысяч рублей штрафа.