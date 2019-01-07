2019-01-07T16:51:07+03:00
Общество

В Новокузнецке кот проглотил крестик в канун Рождества

Инородное тело обнаружили ветеринары
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Ветеринары и владельцы кота сильно удивились, когда увидели рентгеновский снимок Фото: vetsovet42 / InstagramВетеринары и владельцы кота сильно удивились, когда увидели рентгеновский снимок Фото: vetsovet42 / Instagram
Изменить размер текста:

Необычная история случилась в Новокузнецке в Рождественский сочельник. В ветеринарную клинику попал кот, который проглотил нательный крестик.

«Сегодня, в Рождественский сочельник, одним из наших многочисленных пациентов стал этот рыже-белый котик. Когда ему сделали рентгеновский снимок, на экране монитора наши специалисты увидели нательный крестик, который оказался в желудке у кота!», - рассказали специалисты новокузнецкой клиники «ВетСоветъ».

К слову сказать, хозяева кота, увидев рентгеновский снимок, были удивлены не меньше, чем ветеринары. Они не смогли пояснить, когда именно их питомец решил стать ближе к богу и съесть крестик. Благо, эта история закончилась хорошо. Котика вовремя доставили в клинику, где ему сделали операцию.

После операции крестик вернули хозяевам, а кот пока остался на стационаре Фото: vetsovet42 / Instagram

После операции крестик вернули хозяевам, а кот пока остался на стационаре Фото: vetsovet42 / Instagram

«После оперативного вмешательства крестик был возвращен владельцам, а их питомец пришел в себя в нашем стационаре. Мы делали и будем делать все возможное, чтобы он жил и радовал дальше своих владельцев», - добавили в ветклинике.

Отметим, что новокузнецкие коты умеют чудить. Так, из-за своего питомца, который захотел попить и включил кран с водой, одной новокузнецкой семье пришлось заплатить 200 тысяч рублей штрафа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Ресин, советник мэра Москвы, помощник Патриарха: В 2018-м в столице зазвонили колокола 11 новых церквей, сооружается еще 100 храмов
Об этом накануне Рождества советник мэра Москвы и помощник Патриарха рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
Более 3,7 тысячи подарков собрали для кузбасских сирот на Рождество
Погода в Кузбассе 8 января: снег и гололедица
Кузбассовцы подобрали еще одного раненого сыча
Кузбассовцев ждет трехдневная рабочая неделя
В полиции рассказали, как прошла Рождественская ночь в Кузбассе
Стали известны подробности пожара, в котором погиб кемеровчанин
Заключенные юргинской колонии стали звонарями
Тело неизвестного мужчины нашли на Кондомском шоссе в Новокузнецке
25 человек застряли под Кемеровом в сломанном автобусе
В Кемерове на тротуаре столкнулись легковушка и маршрутное такси
В Кемерове накануне вечером сгорел частный дом
Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым
В Рождественскую ночь в Кемерове будут ходить автобусы и трамваи
Рождество-2019: во сколько начинаются богослужения в Кемерове
В Киселевске из-за пожара эвакуирован торговый центр
Погода на Рождество в Кузбассе: тепло и солнечно
На кузбасской трассе произошло ДТП с участием грейдера
Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых
За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя
Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый в этом году матч
Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость
В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы
Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе
Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры