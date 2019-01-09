В инаугурации главы Киселевского городского округа принял участие Сергей Цивилев

В среду, 9 января состоялась инаугурации главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова. В инаугурации принимал участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

На заседании Совета народных депутатов города Киселевска в среду, 9 января, состоялась церемония вступления в должность главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова. Новый глава округа принес клятву в присутствии губернатора, депутатов городского Совета, сотрудников муниципалитета, руководителей угольных предприятий, представителей религиозных конфессий, политических партий и общественных организаций.

Максим Шкарабейников принес клятву в присутствии губернатора, депутатов городского Совета и других. Фото: пресс-служба АКО.

Сергей Цивилев в свою очередь отметил, что у Киселевска есть потенциал к развитию, и сейчас особенно важен грамотный и хозяйский подход к делу, чтобы город вышел на новый этап.

- Глава города должен быть не просто профессионалом, а неравнодушным, искренне болеющим за свое дело человеком с высокой степенью ответственности. Уверен, что выбранный вами мэр – именно такой человек, Вместе с ним вы выйдете на новый этап развития своего города, - подчеркнул Цивилев.

Кроме того, глава Кемеровской области отметил, что в преддверии празднования 300-летия Кузбасса должны произойти изменения и в социальной сфере, и в здравоохранении, и в благоустройстве городских территорий. Так, одна из основных задач, поставленных перед Киселевском, - переселение жителей города с подработанных территорий. В прошлом году 67 семей города получили новое жилье, и в ближайшем будущем эта работа также должна продолжаться.

"Глава города должен быть не просто профессионалом, а неравнодушным, искренне болеющим за свое дело человеком", - Отметил Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба АКО.

Напомним, 28 декабря на сессии городского Совета народных депутатов были зарегистрированы два кандидата на пост главы города - Евгений Полушкин и Максим Шкарабейников. По итогам голосования депутатского корпуса убедительную победу одержал Максим Шкарабейников.

Максим Шкарабейников родился 15 декабря 1974 года в Прокопьевске. Он получил два высших образования – по специальности «Инженер-строитель» и менеджер по управлению персонала. С 1999 года работал в администрации Прокопьевска помощником главы города, в 2016 году был назначен на должность первого заместителя главы города. С 20 ноября 2018 года исполнял обязанности главы Киселевского городского округа.