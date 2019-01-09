Кузбасский Следком назвал предварительную причину пожара, где погибли шесть человек

В Следственном Управлении СК РФ по Кемеровской области назвали предварительную причину пожара, унесшего жизни трех детей и трех взрослых из Тисуля. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Готовы первые предварительные результаты расследования пожара, который случился утром 9 января в Тисуле. Предварительно причиной возгорания называют короткое замыкание.

Возможная причина начала пожара - короткое замыкание. Фото: "Комсомольская правда".

- По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в месте присоединения к электрической сети кухонных бытовых приборов, - сообщает пресс-служба кузбасского Следкома. - Пожарно-техническая экспертиза позволит определить точную причину возгорания. Также в рамках расследования уголовного дела будет установлена причина смерти потерпевших.

Короткое замыкание могло произойти из-за чайника: именно он из всех прочих бытовых приборов пострадал больше всех - он буквально расплавился. А из-за пластиковых панелей, которыми был отделан потолок, в доме было сильное задымление. Последствия пожара были сняты на видео.

В доме погибли шесть человек. Фото: "Комсомольская правда".

Напомним, пожар начался в восьмом часу утра в среду, 9 декабря. Запах гари почувствовали хозяева одной из двух квартир частного дома. Они вызвали пожарных. Во время тушения пожара были обнаружены тела шести человек: 40-летней женщины и ее 42-летнего супруга, а также трех их детей – 5-летней девочки и двух мальчиков - 9-ти летнего и четырехмесячного. Также было обнаружено тело 20-летней девушки, пришедшей в гости. По факту гибели шести человек заведено уголовное дело. Расследование продолжается.