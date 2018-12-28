2018-12-28T06:45:06+03:00
Общество

Сергей Цивилев потребовал обеспечить в праздники бесперебойную работу ЖКХ

Несколько населенных пунктов находятся на особом контроле губернатора
Екатерина РОМАНОВА
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Губернатор потребовал обеспечить в Новый год бесперебойную работу системы ЖКХ. Фото: пресс-служба АКО.Губернатор потребовал обеспечить в Новый год бесперебойную работу системы ЖКХ. Фото: пресс-служба АКО.
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На прошедшем накануне аппаратном совещании глава Кемеровской области Сергей Цивилев потребовал обеспечить в Новый год бесперебойную работу системы ЖКХ. Именно от слаженной работы коммунальщиков будет зависеть комфорт людей в морозные дни.

На время праздников, с 30 декабря по 13 января, представители областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса будут проводить регулярные объезды территорий, чтобы в случае неполадок оперативно устранять их. Особое внимание уделят работе аварийных бригад: именно им в случае аварий предстоит в кратчайшие сроки устранять любые неполадки. К слову, сейчас по области создано 800 аварийных бригад, также на базе областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения (СОКРСЖ) действуют два аварийно-восстановительных отряда. Все бригады и отряды уже приведены в полную готовность.

Сергей Цивилев во время аппаратного совещания отметил, что все электростанции и котельные обязательно имели резервные источники питания и запасы угля. Впрочем, это поручение уже выполнено: для обеспечения бесперебойной работы электроэнергии по области ввели 430 резервных источников электроснабжения, из них 207 - мобильных, 223 - стационарных. Обеспечены резервными источниками питания социально-значимые объекты региона, а резервного запаса топлива хватит на все новогодние каникулы.

- Губернатор поручил взять на особый контроль ситуацию в поселке городского типа Белогорск Тисульского района, Киселевске, поселке городского типа Верх-Чебула Чебулинского района., - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

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