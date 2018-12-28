Подарки для команды профессионалов

Розыгрыш призов, приуроченный к подведению итогов уходящего года, проводился впервые в истории компании. Для участия в лотерее, согласно условиям, необходимо было отработать на предприятии более года, быть специалистом рабочей профессии и не иметь нарушений трудовой дисциплины. Таковых в итоге набралось 150 человек. Все участники получали свою именную карточку, которую лично опускали в лототрон, установленный на участке огнепреградителей производственного комлекса.

Приз каждому второму

Немножко терпения, пока в лототрон складывали последние номера, и все гости мероприятия затаили дыхание. Новый год - волшебная пора, когда хочется верить в чудо. Кажется, что в последние дни декабря госпожа Удача раздает улыбки намного чаще и охотнее. И, конечно, все надеялись, что повезет именно им.

От имени руководства компании сотрудников с наступающими новогодними праздниками поздравили генеральный директор Александр Сойкин и технический директор Сергей Сойкин. А затем состоялся розыгрыш бытовой техники. Лотерея, как оказалось, является отличным способом и сплотить коллектив, и возможностью обеспечить себя дополнительным адреналином, вырабатывающимся в процессе извлечения выигрывающих номеров.

Среди приятных сюрпризов для работников была бытовая техника - холодильники, телевизоры, стиральные машинки, игровые приставки и другие полезные в быту вещи. Главным призом стал Iphone XR. А всего в праздничном розыгрыше оказалось более 70 победителей - практически каждый второй работник компании.

Призами в лотерее были предметы бытовой техники. Фото: «ОКС-Трейд»

Все участники, даже не поймавшие удачу на этот раз, остались довольны, получили заряд хорошего настроения и положительных эмоций.

Такие подарки - не случайность. Политика «ОКС-Трейд» в отношении персонала направлена на привлечение профессионалов и создание сильной команды, способной достичь самые амбициозные цели. При этом здесь заинтересованы не только в профессиональном росте сотрудников, но и в их личностном развитии, предоставляют возможности реализовать себя в других направлениях - спорте, творчестве.

Не забывают здесь и о детях сотрудников. Для них, например, был устроен поход на новогоднее представление в Музыкальный театр имени А.К. Боброва. Также все ребята получили сладкие подарки.

Розыгрыш прошел на одном из производственных участков. Фото: «ОКС-Трейд»

Курс на развитие

Новогодняя лотерея для своих сотрудников стала одним из приятных событий конца 2018 года в компании «ОКС-Трейд». Вообще же, нынешний год для коллектива оказался одним из самых удачных и эффективных с точки зрения достижения результатов.

Так, в ноябре ООО «ОКС-Трейд» вошло в число победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Анкер трубчатый фрикционный W-профиля производства компании был признан лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» с правом на маркировку продукции золотым знаком «Кузбасское Качество».

Сегодня «ОКС-Трейд» - крупнейший в регионе и один из крупнейших в России производитель металлопродукции для горнодобывающей промышленности, в том числе рамных и анкерных крепей и комплектующих к ним, элементов крепления, металлоконструкций, трубной продукции, а так же химических и композитных материалов. Компания реализуют свою продукцию не только в Кузбассе и в России, но и за рубежом.

На предприятии используются передовые технологии производства и лучшие мировые практики, планомерное техническое обновление, модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей. Благодаря этому качество продукции отвечает запросам самых требовательных заказчиков, а условия труда работников более комфортные и безопасные.

Уходящий год стал для компании одним из самых эффективных и создал надежную основу для будущих успехов. Фото: «ОКС-Трейд»

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