Жених для Снегурочки, или Как Дед Мороз провел лето

По традиции в канун Нового года в кемеровскую редакцию «Комсомолки» пришел главный Дед Мороз Кузбасса, живущий в «Томской писанице». Новогодний волшебник ответил на вопросы наших юных и взрослых читателей и рассказал много интересного. Например, как он воспитывал Снегурочку и где она нашла жениха, почему он не ездит на автомобилях и какой он хочет подарок на Новый год.

О настроении и подарках

- Дедушка Мороз, как ты провел лето?

- Я ездил в разные страны. Побывал там, где снежно, навестил своих братьев - Дедов Морозов. Съездил на Аляску к Санта-Клаусу. А еще готовил подарочки - мы весь год их припасаем, чтобы потом на праздник всем хватило. Перед Новым годом к нам в «Томскую писаницу» приходит очень много писем с разными желаниями. Сейчас мы отправляем ответы.

- Какие самые необычные письма ты получал?

- Один мужчина написал, что ищет себе жену. Меня это очень заинтересовало, и я решил помочь ему, не дожидаясь Нового года - отправил ссылочку на сайт знакомств.

- О чем просят больше всего?

- В основном ребятишки просят игрушки. Пишут: хочу Барби, хочу машинку. Куклы хотят получить девочки, а машинки - мальчики.

– Всем, кто напишет мне письмо, я дарю подарки, потому что для меня все вы – дети.Фото: Кирилл ЧАЩИН

- А взрослым ты даришь подарки?

- Всем, кто напишет мне письмо, я дарю подарки, потому что для меня все вы - дети.

- Если ребенок плохо себя вел, ты все равно будешь ему дарить подарок?

- Любой ребенок заслуживает подарочка. Потому что любое поощрение может быть стимулом, чтобы он становился лучше.

- Дедушка, на чем ты ездишь?

- У меня есть сани и лошадки. Они возят Дедушку Мороза, и он счастлив.

- Почему у тебя нет машины?

- Лошадки кушают сено, поэтому их дешевле содержать, чем автомобиль.

- Сколько зайцев находится у тебя в подчинении?

- Ровно три тысячи.

- Настоящий Дед Мороз ходит в красной шубе или синей?

- У моего старшего брата, российского Деда Мороза, несколько шуб. На один праздник он надевает красную шубу, на другой - синюю, золотую. Все зависит от настроения. У меня сегодня настроение для серебристой шубы. Но неважно, какой цвет шубы у Дедушки Мороза, важно, что у него в сердце.

Дед Мороз: «Я не хочу, чтобы вы видели, как кладу подарки под елку, поэтому делаю это ночью».Фото: Кирилл ЧАЩИН

Про Снегурочку и желание Мороза

- Где живет Снегурочка, чем занимается, какие у нее ее таланты?

- Внученька живет со мной в «Томской писанице». Она очень красиво выписывает свидетельство о том, что ребеночек побывал у нас в гостях. Такого прекрасного, чудесного почерка вы в жизни не видели, поэтому вам стоит приехать и посмотреть.

- Как ты воспитываешь Снегурочку?

- Раньше воспитывал, было дело, случалось, и наказывал. А потом она выросла, стала красавицей и умницей.

- Какой подарок самый лучший?

- Я считаю, что лучший подарок для ребенка, для семьи - это благополучие, чтобы в семье никогда не было разлада и всегда была гармония.

- Тебе самому подарки дарят?

- Ребятишки ко мне в резиденцию постоянно присылают поделки. Я ими любуюсь, ставлю на камин или на полку.

- Как нужно отмечать Новый год?

- Так как Дедушка Мороз семьянин, он считает, что правильно отмечать Новый год в кругу семьи.

По словам Дедушки Мороза, Снегурочка уже нашла жениха. Фото: «Томская писаница».

- Почему именно ночью ты даришь подарки?

- Чтобы ребятишки не увидели, как Дед Мороз кладет под елочку подарок. Представляете: дедушка кладет под елочку подарок, кряхтит чего-то там. А вы: «О, это Дедушка Мороз». Испугаете его, не дай бог с ним что случится. Поэтому я незаметно крадусь ночью и ставлю подарочек под елочку и ухожу, пока никто не видит.

- Что бы ты хотел получить на Новый год?

- Я хочу, чтобы у всех людей на земле было счастье. И я, как Дедушка Мороз, постараюсь каждому в дом принести кусочек счастья.