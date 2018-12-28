В Новокузнецке построили самую высокую снежную горку в России

Высокая, безопасная, украшенная снежными фигурами и буквами – такова самая высокая в Кузбассе и, возможно, в России, горка, которую построили в Новокузнецке.

Вот уже третий год подряд в Абагуре-Лесном, что в Новокузнецке, на территории ФКУ ЛИУ-16 сотрудники учреждения и осужденными участка колонии-поселения на радость местным жителям строят снежные городки. Каждый год городок становится все краше и интереснее, а горка – все выше. Так, в этом году возвели две горки: одну высотой 11,5 метров для тех, кто помладше. Для них же установили карусели. А для взрослых и отчаянных катающихся из снега построили 18-метровую горку. Длина спуска составляет больше 100 метров!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/684308" frameborder="0"></iframe> Самая высокая горка в Кузбассе - и, возможно, России..Видео: ФКУ ЛИУ-16

Горка высокая и безопасная, и за порядком здесь следят строго. Фото: ФКУ ЛИУ-16.

- Каждый год мы делаем горку чуть выше, и в этом году обнаружили, что таких вот, снежных горок, в России больше нет, - рассказали в пресс-службе ФКУ ЛИУ-16. - Самая близкая по высоте - 16,5 метра - была построена в 2005 году, но ее быстро демонтировали из соображений безопасности.

К слову, абагуровская горка бесопасная: нет ни металлических, ни деренных каркасов, имеются высокие бортики по краям. Она не ледяная, а из спрессованного и укатанного снега, поэтому кататься здесь можно только на тюбинге. Если же вы оставили «ватрушку» дома, ее можно взять здесь же на прокат. После катания можно согреться горячим чаем и подкрепиться ароматным пловом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/684309" frameborder="0"></iframe> Так спускаются с самой высокой снежной горки!.ФКУ ЛИУ-16

В администрации исправительного учреждения отметили, что на горке всегда царит порядок: за этим следят сотрудники. Все катаются по очереди, а нетрезвых людей сюда не пускают.

Яркий дркон - один из элементов декора горки. Фото: ФКУ ЛИУ-16.

Снежный городок с самой высокой горкой в Кузбассе начнет работать с 29 декабря, вход для всех - свободный. В течение всех праздников можно кататься с 10:00 до 23:00, а с 9 января – с 10:00 до 22:00. Весь городок украшен праздничной иллюминацией, а значит, кататься будет светло и весело!

Добраться до чудо-городка и съехать с самой высокой кузбасской горки можно на автобусе №56, который идет от железнодорожного вокзала. Нужная остановка - "Земнухова". Также доехать до горки можно на личном автотранспорте.