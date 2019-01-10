Жительница Новокузнецка сломала спину на горке

В Новокузнецке местная жительница сломала спину, скатившись с горки в горнолыжном комплексе «Лесная республика». Администрация парка уверяет, что женщина нарушила правила катания.

Несчастный случай произошел 1 января – в день, когда состоялось открытие горнолыжного сезона в «Лесной республике». Екатерина Ревицкая вместе с шестилетней дочкой приехала покататься на сноуборде. К ним должны были присоединиться друзья, и пока те добирались до парка, Ревицкие решили разок скатиться с детской горки на плюшке.

– Проблема в том, что, как оказалось, зона спуска горки в два раза больше зоны торможения. И получается, что ты летишь с крутой горки на бешеной скорости и не успеваешь затормозить. Внизу есть снежное ограждение, которое, по идее, должно тебя останавливать, однако его сделали таким маленьким, что ты просто перелетаешь через него, как через трамплин. Мы вылетели на четыре метра. Я упала спиной, дочка ударилась рукой. К счастью, она не пострадала, – рассказала Екатерина.

В день открытия горнолыжного сезона в "Лесной республике" не оказалось медика

От сильной боли женщина на некоторое время потеряла сознание, потом ее на носилках донесли до пункта проката, где она пролежала 2,5 часа в ожидании скорой помощи. Медика среди персонала горнолыжного комплекса 1 января, по словам Екатерины, не оказалось, поэтому ей даже не смогли оказать первую помощь и поставить обезболивающее.

К слову, о том, что у нее компрессионный перелом позвоночника, женщина узнала только 3 января, сделав МРТ. А 1 января ее доставили в больницу №29, откуда выписали в тот же день с диагнозом ушиб. Сейчас новокузнечанка проходит лечение в больнице №1.

Администрация горнолыжного комплекса уверена, что пострадавшая нарушила правила катания

Екатерина отметила, что 1 января написала администрации «Лесной республики», что горку нужно закрыть и исправить, но никаких действий вплоть до 3 января предпринято не было. Однако горку все же немного исправили – после того, как пострадавшая обратилась в администрацию Новокузнецка.

Екатерина считает, что горка изначально была построена с нарушениями правил безопасности

Сейчас Екатерине предстоит пройти длительную лечебно-восстановительную терапию. Она еще не решила, будет ли подавать на администрацию парка в суд – оплачивать дорогостоящего юриста матери одиночке нечем. Впрочем, администрация «Лесной республики» убеждена, что женщина сама виновата в своем несчастье – нарушила правила катания.

– Там стоят стенды с какими-то правилами. Никаких смотрящих людей нет, никто с этими правилами не знакомит, – заключила Екатерина.