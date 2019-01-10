2019-01-10T11:23:00+03:00
Общество

Сергей Цивилев решил построить в Киселевске новую котельную

Губернатор встретился с пожаловавшимися на тепло жителями
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев взял под личный контроль проблему отопления в Киселевске. Фото: АКОСергей Цивилев взял под личный контроль проблему отопления в Киселевске. Фото: АКО
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Сергей Цивилев заявил, что в Киселевске построят новую современную котельную. Такое решение он принял после жалоб горожан на перебои с теплом.

Напомним, что во время новогодних праздников котельная № 26 в микрорайоне «Обувная фабрика» дала сбой. Из-за изношенности оборудования на котельной вышла из строя углеподача. С аварией без серьезных последствий удалось справиться силами коммунальщиков, сотрудников МЧС и областного отряда ЖКХ.

В среду во время рабочей поездки Сергей Цивилев осмотрел котельную № 26, встретился с жителями и работниками предприятия. Горожане жаловались на перебои с подачей тепла и чуть теплые батареи в квартирах. Работники котельной говорил о тяжелых условиях труда.

Отметим, что котельная № 26 с 2015 года находится на обслуживании частной фирмы — ООО «ГТП». Она отапливает 49 многоквартирных домов, где живут почти шесть тысяч человек, детский сад, две школы, детский дом и музыкальную школу. С 2015 года люди стали жаловаться на холод в домах. Несколько раз возникала угроза срыва отопительного сезона. Кроме того, собственник не делал запасы угля. Ремонта котельная не видела более трех лет.

Сергей Цивилев рассказал, что узнал о проблеме от подписчиков своих соцсетей и взял ситуацию на контроль. Благодаря большой работе в декабре 2018 года через суд властям удалось добиться возвращения четырех котельных, обслуживаемых ООО «ГТП», в муниципальную собственность.

Как отметил губернатор, в котельной № 26 работает только два котла из четырех, причем с износом в 70 процентов. При этом, вспомогательное оборудование изношено практически на 100 процентов.

– Решение тут одно — в данном районе города появится новая современная котельная. Пока надо подождать до конца этого отопительного сезона, но мы будем следить, чтобы в дома, школы, квартиры, поступало тепло в полном объеме. Денежные средства на проектирование новой котельной из областного бюджета выделим уже в этом году, — заявил губернатор.

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