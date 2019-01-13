Шери и Дина, два собаки, которых избили неизвестные, ограбившие производственный цех в Кемерове, идут на поправку. Одна из собак уже вернулась домой, а другая пока проходит лечение в клинике.

Дина и Шери идут на поправку. Шери уже вернулась домой и чувствует себя отлично: хорошо ест, радуется жизни и потихоньку приходит в себя: перестает пугаться незнакомцев. Собаке по-прежнему ставят антибиотики, а в конце грядущей неделе врачи готовы снять ей швы. Напомним, Шери получила травму головы после того, как грабители забрались в цех и избили собак.

Шери перед выпиской из больницы. Сейчас собака продолжает лечение, но уже дома. Избитые в Кемерове грабителями собаки идут на поправку. Фото: из личного архива Михаила Котова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Дина же пока находится в клинике. После инцидента ей пришлось удалить глаз, выбитый грабителями. Хозяин собак, Михаил Котов, каждый день навещает любимицу в клинике и с разрешения врачей выводит ее на улицу.

- Ей становится все лучше и лучше. Опухоль мордашки стала значительно меньше. А оставшийся глазик потихоньку начинает излучать любовь к жизни и прежнее бунтарство! – с радостью говорит Михаил. – По прогнозам врачей, через 3-5 дней мы сможем забрать ее к себе и продолжить уже домашнее лечение.

Дина постепенно становится веселой непоседливой собакой. Даже несмотря на серьезную травму. Избитые в Кемерове грабителями собаки идут на поправку. Фото: из личного архива Михаила Котова.

На лечение собак требовалось 20 тысяч рублей, которые помогли собрать неравнодушные горожане. И на сегодняшний день долг перед клиникой полностью погашен. Более того, остался небольшой финансовый запас – на продолжающееся лечение Дины и Шери.

- Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушным, сочувствовал, помог материально в обеспечении Дины и Шери в надлежащем оперативным и стационарном лечении, - поблагодарил неравнодушных людей Михаил Котов. - Вы все вместе сотворили маленькое чудо для нас и наших питомцев!