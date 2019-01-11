Губернатор Кузбасса побывал на промплощадке совместного проекта Liebherr и «Кемеровохиммаша»

Глава Кемеровской области побывал на площадке, где будет реализован совместный проект Liebherr и «Кемеровохиммаша». Сергей Цивилев отметил, что нужно ускорить подготовку как площадки, так и прочей инфраструктуры завода для скорейшего начала работ.

В ноябре 2018 года во время визита кузбасской делегации на предприятия компании Liebherr была достигнута договоренность о создании производства на базе «Кемеровохиммаша». Именно такая совместная работа с лучшими мировыми компаниями может стать важным этапом развития машиностроительной отрасли в Кузбассе.

Уже сейчас предприятие готовится выпускать грузовые платформы для самосвала Liebherr Т264 грузоподъемностью 100 тонн, ковшей для экскаваторов и погрузчиков, а также других деталей и узлов для техники Liebherr. А в конце января специалисты Liebherr посетят предприятие и оценят возможности завода организовать производство именно этой продукции. Но прежде, чем это случится, специалистам нужно будет подготовить производственную площадку, складское хозяйство и другую инфраструктуру завода, оценить потребность именно в этой технике разных отраслей промышленности Кузбасса.

- Данный проект имеет стратегическое значение для Кузбасса. Сертификация предприятия от Liebherr будет означать, что завод отвечает лучшим мировым стандартам производства. Это ориентир для всех крупных мировых производителей. И это имеет важнейшее значение для развития машиностроения региона, - отметил Сергей Цивилев.