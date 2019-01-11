Заблудившаяся в Новокузнецке собака пришла за помощью к полиции

В Новокузнецке потерявшаяся собака пришла за помощью к сотрудникам полиции. Заодно собака помогла инспекторам нести службу.

Экипаж ГИБДД во время проведения Единого дня безопасности дорожного движения нес службу в районе от кольцевой развязки неподалеку от села Атаманово. Инспекторы вели обычную работу, когда неожиданно заметили овчарку. Ухоженное животное явно потерялось, но совсем не проявляло беспокойства. Более того, собака устроилась радом с патрульным автомобилем и стала наблюдать за работой инспекторов. Внешнее спокойствие и ощущение, будто собака также принимает участие в несении службы и охраняет патрульный автомобиль, оказалось первым сюрпризом.

Вторым сюрпризом стало то, что как только стражи порядка выходили из автомобиля и направлялись к дороге, собака сразу же вставала и следовала за ними. А в то время, когда на нарушителей составляли протокол, она ложилась рядом с машиной. Добровольный охранник так понравился полицейским, что они даже решили дать ей кличку – Найда.

Пока инспекторы были в машине, найда лежала рядом. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Был и третий сюрприз. Вскоре после того, как овчарке принялась нести службу с экипажем ГИБДД, к патрульному автомобилю подъехала машина. Из нее выбежали люди и с радостью кинулись к собаке. Та тоже радостно стала вилять хвостом, увидев счастливые лица.

Хозяева овчарки рассказали, что раньше собака действительно несла службу: вместе с полицейскими она выявляла тайники с наркотиками. А потом ее отправили на «заслуженный отдых». Овчарка по-прежнему с уважением относится к людям в форме, именно поэтому она и подошла к инспекторам, когда сама оказалась в сложной ситуации. А заодно и вспомнила немного полицейскую молодость.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что хозяева собаки были признательны инспекторам ГИБДД, которые встретились на пути их любимицы и даже на время «приняли на работу».