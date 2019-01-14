Сергей Цивилев поблагодарил участников акции #ДарюКузбассу

Сергей Цивилев поблагодарил всех неравнодушных кузбассовцев, принявших участие в акции #ДарюКузбассу и предложил и в наступившем году дарить добро тем, кто в этом нуждается.

Губернатор Кемеровской области поздравил кузбассовцев со Старым Новым годом и отметил, что среди жителей региона немало неравнодушных людей, которые искренне готовы поддержать и помочь окружающим.

- В прошлом году мы запустили акцию #ДарюКузбассу. Ее поддержали многие жители региона. Они строили горки, устраивали мероприятия для детей и пенсионеров, украшали дома и подъезды, дарили новогодние игрушки, - отметил Сергей Цивилев. - Добрых поступков было много. Обо всех рассказать, к сожалению, не получится, но вы можете найти их по хештэгу #ДарюКузбассу.

Активисты провели праздник для ребятишек из Детского дома. Фото: Instagram Сергея Цивилева.

Среди тех, кто от чистого сердца дарил людям праздничное настроение, благотворительный фонд «Город 42»: вместе с ребятами из школы-интерната №27 его представители устроили праздник для бабушек и дедушек из Журавлевского дома-интерната. А учащиеся школы № 16 поздравили с праздником пенсионеров из дома сестринского ухода и воспитанников Дома ребенка.

Активисты подарили детскому дому №1 в поселке Спасск экран, проектор, игрушки и сладости, а также провели праздничную программу с песнями и играми. А в одном из дворов кемеровчане построили снежный городок на радость местной детворе.

В одном из дворов кемеровчане построили снежный городок на радость местной детворе. Фото: Instagram Сергея Цивилева.

- Хочу поблагодарить всех, кто поддержал акцию. С огромным уважением отношусь к людям, которые искренне хотят помочь окружающим! Мы все одна большая команда, и я рад, что в этой команде так много неравнодушных людей, - сказал Сергей Цивилев. - Со Старым Новым годом вас! Давайте продолжим акцию и в 2019 году!